Die Strandbar am Cospudener See brachte Anja Kronberg auf ihre Idee für den Packhof. © Foto: Anja Kronberg

Geografisch ist der Mittelpunkt der Stadt Brandenburg an der Havel wohl eher bei der Havelbrücke zu suchen, doch der Schnittpunkt liegt zwischen Packhof und Kommunikation, wo sich Altstadt, Neustadt und Dominsel am nächsten sind. Lässt sich daraus im Zuge der Packhof-Bebauung mehr machen? © Foto: Th. Messerschmidt

Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Am 08. März hatten Oberbürgermeister Steffen Scheller und BRAWO aufgerufen, Ideen für die nördliche Packhoffreifläche zu finden, oder wie es in einer aktuellen Beschlussvorlage für die Ausschussarbeit und Stadtverordnetenversammlung heißt, für den "Solitärpunkt im nördlichen Bereich… Beim Standort des Solitärs handelt es sich um einen exponierten Standort, der eine Nutzung verdient, die einen Bedeutungsbeitrag für die Stadt leisten soll. Es ist dabei von einer ganzjährigen Nutzung und einer geringen überbauten Fläche auszugehen."

Da der Weg zum neuen Packhof seit Monaten in großer Gemeinsamkeit gegangen wird, scheint es nur folgerichtig die Bevölkerung auch dabei einzubinden. Volkskreativität kann sich auszahlen. Womöglich findet die eine oder andere Idee der BRAWO-LeserInnen Eingang in die weitere Planung.

wünscht sich einfach "ein kleines feines Eiscafé" und"ein Teehaus wie im Englischen Garten Berlin oder einen verkleinerten Warnemünder Teepott."

hat sich von seinen Fahrradurlauben inspirieren lassen und meint: "Die Fahrradtouristen werden immer mehr. Hier am Packhof bietet sich eine Fahrradstation mit kleinem Imbiss und fünf oder sechs sogenannten Schlaffässern an. Die laufen anderswo ganz prima. Zwei Personen passen da rein und die Dinger passen gut in die Landschaft."

erträumt sich für den Packhof "eine kleine Gastronomie namens ‚Havel-Häuschen‘, in dem ausschließlich Fischspezialitäten serviert werden."

"Ich könnte mir in angemessener Größe einen Musikpavillon oder ähnliches vorstellen, wo lokale oder auch auswärtige Künstler – natürlich unplugged (Wohngebiet) – ihre Begabung vorstellen könnten. Oder Frühschoppenkonzerte – wir haben tolle Chöre in allen Richtungen und Musikschulen und und... In Österreich hat jedes Dorf einen Musikpavillon. Der Schutz vor Vandalismus stellt sich dort natürlich nicht. Ist nur eine Idee."

schreibt: "So ein kleiner hübscher Kiosk wie am Grillendamm würde auch prima auf die Packhofspitze passen. Ein überschaubares aber zuverlässige Angebot, um ein Imbiss am Wasser genießen zu können. Belegte Brötchen, Fischbrötchen, Bockwurst, Kuchen, Kaffee, Eis und was außerdem zum Frühstück, Mittag, Kaffee oder Abend gut läuft. Um das Ganze rentabler und noch interessanter zu machen, könnte vielleicht noch ein Bootverleih mit einhergehen. Entweder Ruderboote, falls ein Steg dabei sein darf, oder sonst Kanus.

Idee: "Ich bin ein großer Ostsee-Fan und freue mich u.a., dass es dort in jedem Seebad einen Musikpavillon gibt. So ein Kleinod in Muschelform würde doch auch ans Brandenburger Wasser gut passen. Er böte Platz für Kleinkunst, die in Brandenburg an der Havel viel zu selten zu erleben ist. Talente aller Art könnten sich dort vorstellen. Und ich könnte mir auch kleine Konzerte und Frühschoppen vorstellen. Um ein wenig Aufsicht und Planung zu gewährleisten, könnte daneben ein kleiner, hübscher Imbiss betrieben werden."

Einmeldete sich via Facebook und hat Größeres vor: "Da es schon zwei Gaststätten im Revier mit Toto und Werft gibt, plädiere ich für einen zünftigen Biergarten mit einem hübschen, gläsernen Pavillon als Zentrum. Ein paar Speisen sollten auch hier zu haben sein, sonst rechnet es sich wohl nicht. Und Eis ist bei Freiluft bestimmt immer ein Renner. Auf jeden Fall wäre das ein schönes Ziel bei jedem Uferspaziergang."

zeigt Weitblick: "Was an jener Stelle gebaut wird, ist mir fast egal, solange es hübsch und sinnvoll ist. Was mir vorschwebt, geht etwas weiter: Ich wünschte mir an jener Stelle, da Altstadt, Neustadt und Dominsel am engsten zusammen liegen, Übergangsmöglichkeiten. Wenn Brücken finanzierbar sind, hätte die Dominsel eine neue schöne Zuwegung und auch die öffentliche Gaststätte der Kleingartensparte Kleins Insel wäre besser angebunden. Zur Altstadt rüber wird es mit einer Brücke sicher schwieriger bzw. teurer, da hier größere Schiffe verkehren. Idee: Ein Flößer sorgt bei Bedarf für das Übersetzen. Vielleicht kann das vom Ruder-Club Havel Brandenburg e.V. in der Hammerstraße mit übernommen werden – als Alleinstellungsmerkmal und Werbung in eigener Sache. Und wenn man die Idee weiterspinnt, könnte deren Gaststätte ‚Zum Bootshaus‘ die Versorgung am Nord-Kap des Packhofs übernehmen, mit einem Pavillon als Zwischenstation."

beteiligt sich ausführlich an der Ideenfindung: "Ich stimme dem Beschlussvorschlag zu, das außer Wohnungen auch Sport- und Freizeitangebote wie ein Abenteuerspielplatz für die Kleineren dringend notwendig ist. Auch sollten die Jugendlichen im Alter von 14-20 Jahren auf ihre Kosten kommen. Ich wohne seit 2003 fest in Brandenburg/Havel und habe immer wieder festgestellt, dass es für die Jugendlichen nach der Schule kaum Freizeitangebote gibt. Dies gilt besonders für die Sozialschwächeren. Falls dies noch nicht im Gespräch sein sollte, würde ich eine städtische Einrichtung, wie ein Jugendfreizeitheim mit sozialpädagogischem Fachpersonal in Erwägung ziehen. Hier könnte durch mehrere Projekte und Angebote den Jugendlichen die Angst vor der Zukunft genommen werden. Nicht nur Angebote wie Billard, Tischtennis, Malkurse oder Nähkurse für Mädchen, nein – auch Filmabende, wo man u.a. geschichtliche Aufklärung über den Rechtsradikalismus erfahren könnte. Der zunehmende Neonazismus gibt wahrhaftig zu Denken! Natürlich ist das mit einem nicht unerheblichen Kostenaufwand verbunden, aber wir sollten nicht vergessen, dass unsere jugendliche Generation ernsthaft Hilfe braucht."

Über den Tellerrand hat auch geschaut: "Für die Nordspitze könnte ich mir eine Strandbar vorstellen unter Einbeziehung und Erhaltung der aktuell bestehenden fünf Beete mit Holzumrandung. Diese könnte man, je nach Bauweise, auch für kleinere Konzerte, Ausstellungen etc. nutzen. Als Beispiel möchte ich eine Standbar am Cospudener See nennen – siehe Foto."

hat eine interessante Idee, die sogar den Historischen Hafen ergänzen würde, er schreibt: "Vielen Dank für Ihren Aufruf zur Ideensammlung zur Nordspitze des Packhof-Areals. Ein sinnvoller Bestandteil einer anspruchsvoll gestalteten Grünanlage auf dem Packhof wäre eine kleine gastronomische Einrichtung in Form eines Cafés. Dafür würde ich den Ankauf des am Ufer des Hohennauener Sees liegenden ehemaligen Ferienschiffs John Scheer (ehemals Raddampfer Südost) für interessant halten. Den alten Schiffsrumpf könnte man in mehrere Sektionen zerteilt nach Brandenburg bringen und nach erfolgter Restaurierung auf dem Packhof wieder zusammensetzen und dafür eventuell mit einem neuen (vielleicht einem gläsernen) Aufbau versehen. Je nach Bedarf und finanziellen Möglichkeiten könnte man entweder den ganzen Rumpf oder auch eine einzelne oder mehrere Sektionen des Rumpfes wiederverwenden. Im Fall der kompletten Wiederverwendung des alten Rumpfes würde ich eine Aufstellung in etwa parallel zum Uferweg für sinnvoll halten (mit dem Bug in Richtung Jahrtausendbrücke). In diesem Fall könnte man den Rumpf eventuell auch dreiteilen. Einen kleineren Rumpfteil aus der Mitte von ca. 5-8m Länge könnte man dann aus der Schiffsmitte hinausschieben, wodurch zwischen dem Bug- und Heckteil sowie dem hinausgeschobenen Teil Platz für eine Terrasse entstehen würde. Das kleinere aus der Rumpfmitte hinausgeschobene Teil würde ich auf jeden Fall zur wasserabgewandten Seite hin verschieben, um von der Terrasse eine möglichst freie Sicht auf das Wasser zu behalten. Die verschobene Rumpfsektion könnte z. B. sinnvoll als eine Art Großvitrine verwendet werden. Darin könnte man z.B. mit einer kleinen Ausstellung über die Geschichte des Ortes und die Havelschifffahrt informieren. Daneben wäre auch eine Nutzung als Kunstkubus mit wechselnden Kunstinstallationen denkbar. Als Vorbild und Anregung dafür dient mir der kleine Kunstkubus auf dem Karl-Marx-Platz der Stadt Greifswald. Denkbar wäre natürlich auch eine innere Zweiteilung des verschobene Rumpfstücks und Kombination beider zuvor genannter Nutzungsmöglichkeiten. Technisch sollte ein solches Vorgehen möglich sein. Vor nun fast 14 Jahren hat man in Magdeburg mit dem Kettendampfer Gustav Zeuner (aus dem RE1 kurz vor dem Bahnhof Magdeburg Neustadt im Hafengelände an der Elbe zu sehen) etwas Ähnliches gemacht (heutzutage mit musealer Nutzung). Damit könnte man für die Belebung des Geländes und neben den bereits vorhandenen Museumsschiffen zusätzlich an die Geschichte des Geländes erinnern."

Danke allen Ideengebern!