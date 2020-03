Überfall auf Getränkemarkt in Linthe

Linthe Im Zuge intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei werden weiterhin Zeugen gesucht.

Insbesondere folgende Fragen hat die Kriminalpolizei:

- Wer hat sich am Sonnabend, 14. März, ab etwa 20:.30 Uhr, im Bereich des Kaufland-Parkplatzes aufgehalten? Diese Personen werden gebeten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

- Wer hat an besagtem Sonnabend tagsüber im Bereich Linthe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

- Ferner sucht die Polizei dringend nach zwei weiteren Zeugen. Die beiden Männer waren die letzten Kunden des Getränkehandels und hielten sich nach derzeitigen Erkenntnissen zur Tatzeit in einem PKW in unmittelbarer Tatortnähe auf. Diese Beiden werden dringend gebeten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen und sich bei der Polizei zu melden.

- Ebenso soll zur Tatzeit, zwischen dem Blumenladen und der Getränkehalle, in Fluchtrichtung der Täter, ein PKW mit eingeschaltetem Standlicht, geparkt haben. Auch dieser Fahrer/diese Fahrerin wird gebeten, sich als Zeuge/ Zeugin zur Verfügung zu stellen.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel, unter der Telefonnummer 03381/5600, oder an jede andere Dienststelle zu wenden.

Pressemeldung vom15. März:

Zwei Angestellte eines örtlichen Getränkemarktes wurden durch zwei maskierte Personen überfallen, als sie geraden den Markt verschließen wollten. Die beiden Angestellten wurden von den beiden Tätern mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und zur Herausgabe der Tageseinnahmen aufgefordert. Nachdem das Geld übergeben wurde, flüchteten die Täter in Richtung Dorfmitte. Trotz groß angelegten Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, konnten die Täter nicht festgenommen werden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, dass sich Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, bei der Polizei in Brandenburgunter der 03381/5600 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle melden.