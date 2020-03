Manuela Bohm

Nauen (MOZ) Ab Montag, 23. März, werden die Bebauungspläne "Honighof" für den Ortsteil Waldsiedlung sowie "Solarpark Schwanebeck Nord" in Nauen öffentlich ausgelegt. Die Pläne sind vom 23. März bis zum 24. April öffentlich einsehbar.

"Um den Besucherverkehr während der Corona-Lage weitestgehend zu vermeiden, bietet die Stadt Nauen eine Einsichtnahme auch online an", heißt es dazu aus der Stadtverwaltung. Auf der Homepage der Stadt Nauen (www.nauen.de) unter "Planen & Bauen/ Aktuelle Offenlagen" sind die Unterlagen dann einsehbar. Sofern man Einblick in die öffentlich ausliegenden Unterlagen im Rathaus wünscht, klingelt man an der Rathaustür oder ruft folgende Telefonnummern an, unter denen man auf Wunsch auch einen Termin zur Einsicht vereinbaren kann: 03321/408240 oder 03321/408213.