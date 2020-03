BRAWO

Brandenburg "Die Sicherheit der uns anvertrauten Menschen und unserer Mitarbeitenden hat oberste Priorität", erklärt Steffen Kirchner von den Johannitern. Ein zentraler Johanniter-Krisenstab beobachtet die Lage im Regionalverband kontinuierlich, bewertet und passt Handlungsanweisungen für die Dienste laufend an. Das Ziel muss sein, die Ausbreitung des Virus in Brandenburg zu verlangsamen. Umgestellte Strukturen wie z.B. reduzierter persönlicher Kontakt, Fahrer starten die Fahrdienste von zu Hause oder das Arbeiten im Home Office sowie verstärkte Schutzmaßnahmen sorgen dafür, dass ein Großteil der Dienste in bewährter Weise erbracht werden können. Steffen Kirchner erläutert: "Der ambulante Pflegedienst ist auch weiterhin für die Menschen da und versorgt die Patientinnen und Patienten. Unser Fahrdienst macht auch weiterhin die Menschen mobil, die es nicht mehr von allein sein können. Der Hausnotruf ist weiterhin einsatzbereit und Tag und Nacht erreichbar. Der Rettungsdienst ist grundsätzlich mit dem Auftreten außergewöhnlicher Infektionskrankheiten und dem Umgang damit vertraut. Die Mitarbeitenden sind auf das Erkennen eines möglichen Verdachtsfalls sensibilisiert und mit der vorgeschriebenen Schutzausrüstung ausgestattet. Die Ehrenamtlichen vom Katastrophenschutz sind jederzeit einsatzbereit."

Jedoch sind alle Erste-Hilfe-Kurse bis zunächst zum 19. April zum Schutz der Kursteilnehmenden, der Trainerinnen und Trainer abgesagt. Für die Stornierung der Kurse bis zum 19. April entstehen keine Kosten. Bereits gezahlte Kosten werden erstattet. Die Sani-Kids AG in der Warschauer Straße 17 und auch der Seniorentreff "Plauderecke" in der Max-Herm-Straße 4 müssen vorerst geschlossen bleiben.

Rückfragen zu allen Bereichen können telefonisch an 03381/701017 oder per E-Mail an rv.brbnw@johanniter.de gerichtet werden.