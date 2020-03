Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Gabriele Manthei muss derzeit sehr vel improvisieren. Um Personal und Besucher der Tafel vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, hatte die Leiterin der Einrichtung Vorkehrungen getroffen. Nun versucht sie, mit immer knapper werdenden Mitteln zumindest die Lebensmittelausgabe an Bedürftige so weit wie möglich aufrecht zu erhalten.

Konserven, Brot, Obst, Gemüse, Nudeln: Ein wesentlicher Teil der Waren, die die Tafel erhält, stammt aus nicht verkauften Beständen von Supermärkten. Angesichts leergefegter Regale bleibt aber kaum etwas übrig. "Normalerweise holen unsere Fahrer um die 60 Kisten ab. Jetzt sind es zum Teil nur zehn bis 20", so Manthei. In dieser Woche konnte der Mangel kompensiert werden, weil Hotels, die wegen der Coronakrise schließen mussten, ihre Lebensmittel gespendet hatten, bevor sie verderben. Wie es in der kommenden Woche weitergeht, könne sie jedoch nicht sagen. "Wir schauen jetzt von Tag zu Tag. Fest steht aber, wir können nur herausgeben, was wir auch haben", so Manthei.

Kleiderkammern bereits zu

Kreisweit nutzen etwa 200 Haushalte die Essensausgabe der Tafel. Neben ihrer Stelle in Neuruppin verteilt die Organisation auch Lebensmittel in Fehrbellin, Rheinsberg und Wittstock. Wegen der Ansteckungsgefahr seien die Besucherzahlen an den Ausgabestellen bisher aber nur mäßig gesunken. Etwa zehn Haushalte würden derzeit nicht erscheinen. Um Personal und Klienten der Tafel zu schützen, werden die Besucher immer nur einzeln zur Ausgabestelle hereingelassen. Da sich die Besucher über den Tag verteilt einfinden, würden laut Manthei jedoch ohnehin keine langen Schlangen entstehen. Sollten die Leute doch mal anstehen, werde auf das Einhalten von Sicherheitsabständen hingewiesen. Zudem werden derzeit Lose vergeben, um die Ausgabe zeitlich besser über den Tag zu verteilen. Die Kleiderkammern der Tafel sowie die Wärmestuben wurden zudem wegen des Virus bis auf Weiteres geschlossen.

Ehrenamtler werden knapp

Inzwischen wird es dennoch auch personell eng. Sechs der 15 ehrenamtlichen Helfer musste Manthei bereits nach Haus schicken, weil sie zur Risikogruppe der über 60-Jährigen gehören und teils auch schon Vorerkrankungen haben. Bisher konnte Manthei das gut abfedern, weil ihr noch geringfügig Beschäftigte, sogenannte MAE-Kräfte, zur Verfügung stand. Am Freitag ereilte sie dann die Nachricht, dass die Jobcenter bundesweit die MAE-Kräfte abziehen, um diese vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Damit fehlen der Ruppiner Tafel 15 weitere Mitarbeiter. "Wir müssen gucken, wie wir unsere Arbeit aufrecht erhalten können. Ich versuche da jetzt mit Ehrenamtlern abzudecken. Wir gucken, ob wir noch Leute im Pool haben und ob wir noch jemanden akquirieren können", so Manthei.

Aufruf zur Hilfe

Sie hofft dabei auch auf die große Hilfsbereitschaft, die sich auch in anderen Teilen der Gesellschaft seit dem Ausbruch der Krise gezeigt hat. Wer die Tafel durch Lebensmittelspenden oder als ehrenamtlicher Helfer unterstützen möchte, kann sich unter 033931 398089 melden oder werktags von 9 bis 12 Uhr in der Ausgabestelle, Am Bullenwinkel 1, in Neuruppin vorbeischauen.