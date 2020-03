Zwei Pkw Fahrer in Beelitz ausgerastet

red

Beelitz/Beelitz Heilstätten Der Fahrer eines PKW wollte ein Gelände, auf dem sich mehrere Ärztehäuser befinden, verlassen. Da er es nach derzeitigen Erkenntnissen eilig hatte, hupte er einen anderen PKW an, der zu diesem Zeitpunkt rückwärts ausparkte. In der weiteren Folge kam es zwischen beiden Fahrzeugführern zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge es zu einer Rangelei kam. Eine Beifahrerin verließ ebenso das Auto und versuchte zu schlichten, sei hierbei jedoch von dem anderen Fahrzeugführer geschlagen worden und stürzt. Sie wollte anschließend selbstständig einen Arzt aufsuchen. Ein Weiterer Zeuge, der der Frau zu Hilfe kam, wurde nun noch beleidigt.

Die Polizei nahm Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung auf. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.