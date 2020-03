Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ärzte, Schwestern und Pflegepersonal, Apotheker, der Rettungsdienst, Verkäufer und Einsatzkräfte gehen im Kampf gegen das sich ausbreitende Coronavirus an ihre Grenzen - sie setzen sich für die Gesundheit vieler Menschen ein oder dafür, dass das öffentliche Leben noch aufrechterhalten wird. Am heutigen Sonnabend soll auch in Neuruppin mit Beifall am offenen Fenster oder vom Balkon aus den Corona-Helden Dank ausgedrückt werden – denjenigen, die möglicherweise jeden Tag Kontakt zu Erkrankten haben, während jeder andere zuhause bleiben soll. Die Aktion soll im 21 Uhr in der Fontanestadt stattfinden, heißt es in einem Aufruf in den den sozialen Medien: "Für alle Berufsgruppen, die ihren Mann stehen. Lasst alle unseren Dank hören. Niemand soll in den schweren Zeiten vergessen werden." In Italien, Frankreich und Spanien und zuletzt auch in Köln und Berlin haben sich tausende Menschen mit diesem Fenster-Beifall bei den Helfern bedankt.