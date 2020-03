Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wer dieser Tage Hennigsdorfs Rathaus betritt, wird im sonst belebten Foyer mit Stille konfrontiert. Anders sieht es für Bürgermeister Thomas Günther (SPD) aus. Für ihn gleichen diese Tage einem Stresstest. Spätestens seit dem vorigen Wochenende "geschehen die Entwicklungen quasi im Stundentakt", sagt Günther. Noch vor gut einer Woche habe er sich "absolut nicht vorstellen können, das öffentliche Leben lahm legen zu müssen", staunt er über das rasante Tempo, mit dem er Entscheidungen treffen muss. Beeindruckt habe ihn die Reaktionen auf die Beschränkungen in den Kitas: "Niemand verfällt in Panik. Die Eltern zeigen ein hohes Maß an Verständnis."

Bei manchen Entscheidungen war Günther schneller als seine Amtskollegen. Schon am Dienstagabend wurden Metallzäune um die städtischen Spielplätze gezogen. "Wir hatten Glück, gleich eine Firma gefunden zu haben, die diese Gitter noch vorrätig hatte", freut sich das Stadtoberhaupt. Sehr schwer gefallen sei es ihm, die Friedhofskapelle zu schließen. "Das war ein absolut emotionales Ding. Ich kann sehr mitfühlen, dass Trauernde in würdigem Rahmen Abschied nehmen wollen", räumt er ein. Der Schutz der Gesundheit genieße aber auch dort oberste Priorität. Als "eine ganz schwierige Situation" beschreibt er den Fakt, dass das Stadtparlament bis auf Weiteres pausieren muss.

"Wenn wir das Leben der Bürger reglementieren, können wir aber nicht weitermachen, als sei nichts passiert", begründet er die mit den Fraktionsvorsitzenden getroffene Entscheidung. Dennoch: Die Zwangspause verhindere Ausschreibungen für Bauaufträge, Grundstücksgeschäfte und den Start von Investitionen. Sollte die Coronakrise über Monate andauern, fordert Günther Ausnahmeregelungen durch das Innenministerium. "Ich wünsche mir sehr eine Art Vorratsregelung, die es im absolut extremsten Fall erlaubt, handlungsfähig zu bleiben." Entweder müsse in stark verkleinerter Runde getagt werden, oder die Abgeordneten würden ihre Entscheidungen von zuhause per Post schicken.

Auch privat wirkt sich der Stress aus. Am vorigen Wochenende habe er kaum Zeit für Frau und Sohn gehabt: "Ich habe mein Tablet öfter gesehen als meine Familie." Da das öffentliche Leben lahm liegt, sei sein Terminkalender an diesem Wochenende aber völlig leer. Sollte das nun häufiger geschehen, weiß er, was zu tun ist: "Gartenarbeit, Dinge in der Wohnung erledigen und den Keller aufräumen." Und bei Beachtung aller Vorsichtsregeln "werde ich mich nicht zu Hause verkriechen. Um nicht depressiv zu werden, muss ein Waldspaziergang möglich sein." Persönlich sei er weit von Panik entfernt: "Im Kopf verstehe ich, was passiert ist. Emotional berührt es mich aber noch nicht so, dass ich Angst habe. Aber wer weiß, was noch passieren wird."