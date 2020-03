BRAWO

Brandenburg an der Havel Aus gegebenem Anlass teilt die WBG mit, dass ihre Mitarbeiter bis auf Weiteres vorerst nur noch telefonisch oder per E-Mail erreichbar sind, um Sie in wichtigen Fragen rund um Ihre Wohnung zu unterstützen.

Der Geschäftsbetrieb in der Geschäftsstelle Silostraße 8-10 ist zu den bekannten Sprechzeiten ab sofort eingestellt.

Wir schließen uns mit dieser Firmenentscheidung an die Geschehnisse in Deutschland und auch in der Stadt Brandenburg an und hoffen auf Ihr Verständnis. Ggfs. werden wir uns vorbehalten müssen, nur die dringendsten Fälle zu bearbeiten.

