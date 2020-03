Keine Spiele, keine Zuschauer, keine Einnahmen: Der Oranienburger Handballclub, dessen Saison in der 3. Liga Nordost vorerst bis zum 19. April unterbrochen wurde, leidet auch in dieser Hinsicht unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie. © Foto: Moritz Franke

Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Niemand könne derzeit abschätzen, in welcher Größenordnung die Coronavirus-Pandemie Auswirkungen auf den Sport in der Region haben wird, sagt Thomas Stahlberg. Der Präsident des Oranienburger Handballclubs ist aber davon überzeugt, dass alle Funktionäre Überlegungen anstellen müssen. "Die Vereine werden auf eine harte Probe gestellt. Sie müssen aufpassen, denken und agieren."

Dieser Prozess hat bei den Kreisstädtern bereits begonnen. Gespräche mit Spielern und Trainern hat es gegeben, mit einigen Geldgebern auch. "Wir werden unseren Partnern auch noch ein Schreiben zukommen lassen und sie für die besondere Situation sensibilisieren." Stahlberg weiß um die Sorgen von Firmen und Kleinstunternehmen, die schon jetzt die Auswirkungen der amtlichen Anordnungen spüren. Das hätte Folgen für die Vereine. "Wenn Partner und Sponsoren in Schräglage kommen, werden sie die Kosten minimieren, die nicht unbedingt erforderlich sind. Und das trifft den Sport."

Darum bezeichnet der OHC-Präsident die Situation als relativ kritisch. Auf der einen Seite werde es weniger Einnahmen geben, auf der anderen Seiten blieben aber Kosten für Miete, Aufwandsentschädigungen und ähnliches. "Auch die Einnahmen der abgesagten Heimspieltage fehlen. Da entsteht zeitnah ein Schiefgewicht." Wichtig sei, darauf schon jetzt zu reagieren. In welcher Form, müsse jeder Verein selbst wissen. "Für die aktuellen Herausforderungen gibt es keine Schablone."

Die Veränderungen bei der Einnahmesituation wurden beim OHC bereits mit den Spielern und Trainern der Drittliga-Mannschaft, aber auch mit den Übungsleitern der anderen Teams besprochen. "Wir fahren bei den Ausgaben relativ weit nach unten", so Stahlberg. Nur so sei es möglich, handlungsfähig zu bleiben. Spieler und Trainer hätten dafür großes Verständnis gezeigt. "Auch sie wissen, dass es am Ende darum geht, als Verein zu überleben. Wir wollen nicht Gefahr laufen, bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs aus dem Vereinsregister gestrichen zu sein."

Der OHC – der seinen Partnern und Sponsoren Hilfe anbieten wird, um etwas zurückzugeben – hat alle Hallenzeiten abbestellt, schließlich ruht auch der Trainingsbetrieb. "Das hat aber wiederum Konsequenzen für die Turm-Erlebniscity und den Landkreis. So hat das am Ende Folgen für fast alle. Die Mehrheit hat Probleme."

Corona werde schwerwiegende Folgen haben. "Und wir wissen nicht, in welchem Stadium wir sind. Keiner weiß, wie lange es geht und mit welcher Wucht es kommt." Es sei aber zu befürchten, dass es erst der Anfang ist. Wenn Stahlberg sagt, dass die Vereine die Kräfte bündeln müssen, sei das keine Floskel. "Es geht darum, pragmatische Lösungen zu suchen und die richtigen Entscheidungen zu treffen."

Thomas Stahlberg richtet nicht nur an die Mitglieder und Fans des Oranienburger HC einen Appell. "In diesen Tagen geht es darum, die Vorgaben von Regierungen, Verbänden und zuständigen Organen umzusetzen, Solidarität und gegenseitiges Verständnis zu zeigen – in der Hoffnung, dass all diese Restriktionen greifen. Die Vereine dürfen nicht aufgrund egoistischer Vorgehensweisen ruiniert werden."

Kurzarbeit kann Thema werden

Ähnliches ist aus dem Lager des TuS 1896 Sachsenhausen zu hören. "Appelle an die Solidarität sind derzeit sehr wichtig, und das auf der Geber- und Nehmerseite", betont der Vereinsvorsitzende Detlef Rosenberg. Dieser berichtet, dass die Coronavirus-Folgen schon spürbar sind. "Unser Budget wird von Sponsoren finanziert. Und es gibt schon erste vorsichtige Meldungen, dass Zahlungen ausbleiben. Die Wirtschaft hat an dieser Krise schon jetzt zu knabbern. Für alle Sportvereine steht eine harte Zeit bevor." Per Telefonkonferenz soll es beim TuS zeitnah einen Gedankenaustausch der Vorstandsmitglieder geben. In diesem Rahmen sollen auch die Sponsoren-Verantwortlichen zu Wort kommen.

So wie Stefan Lange. Der Sportliche Leiter glaubt, dass die wirtschaftliche Situation einiger Sponsoren massive Auswirkungen auf die Vereine haben wird. "Auch uns wird es hart treffen, wenn es so weitergeht." Meldungen von ausbleibenden oder stornierten Aufträgen würde es derzeit ebenso geben wie die Prüfungen von Kurzarbeit. "Wir drücken allen die Daumen, die Zeit gut zu überstehen." Lange ist dabei, mit allen Geldgebern Kontakt aufzunehmen. Es sei nicht auszuschließen, dass Regelungen mit Sponsoren getroffen werden, wonach Zahlungen und Rechnungstermine ausgesetzt werden können.

Das habe unmittelbare Folgen für den Verein. Rosenberg erinnert daran, dass Kosten in Richtung Berufsgenossenschaft oder Finanzamt entrichtet werden müssten. "Und es wird schwer sein, die fehlenden Gelder auf der Einnahmenseite auf einem anderen Weg zu akquirieren."

"Keine Ängste verbreiten"

Darum betont Lange: "Auch wir werden Maßnahmen ergreifen, sollte der Spielbetrieb über den 19. April ausgesetzt werden." Beim TuS wurden einige Spieler durch Amateurverträge gebunden. Für diese müssen auch in dieser Phase Abgaben getätigt werden. Geprüft werde daher, ob für Vertragsspieler Modelle der Kurzarbeit greifen. Lange betont jedoch: "Wir wollen auch in dieser für uns alle schwierigen Phase die Ruhe bewahren und keine Ängste verbreiten. Dennoch kommt es gerade jetzt auf das gegenseitige Miteinander an. Wir müssen noch viel mehr zusammenhalten."

Dieses Motto gilt dieser Tage auch beim Volleyball-Zweitligisten SV Lindow-Gransee, dessen Saison nicht nur unterbrochen wurde. Die Spielzeit wurde für beendet erklärt. Folge: Es fehlen eingeplante Einnahmen aus Heimspielen. "Da wir Tabellenführer und auf dem Weg zur Meisterschaft waren, wäre die Halle richtig voll gewesen", ist sich Teammanager Dirk Schmidt sicher. Zudem würden sich die Sponsoren, die dieser Tage alle persönlich kontaktiert werden, in einer bedauerlichen Situation befinden. "Wir können nur hoffen, dass wir zusammen gut durch diese Zeit kommen." Dass der Verein aus der Coronakrise mit einem Minus gehen würde, sei klar. "Wie hoch dieses ausfallen wird, kann noch niemand beziffern." Zwischen den Funktionären und den Spielern hat es bereits eine Verständigung gegeben. "Wir haben eine Regelung gefunden, die für alle zufriedenstellend ist. Die Resonanz aus der Mannschaft war durchweg positiv."