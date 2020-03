MOZ

Oberhavel (MOZ) Die Zahlen der im Landkreis Oberhavel positiv auf das SARS CoV2-Virus getesteten Personen steigen weiter langsam an: Aktuell gibt es 39 bestätigte COVID-19-Fälle in Oberhavel. Davon war eine Person am Freitagabend verstorben, zwei weitere Personen werden derzeit stationär behandelt (Stand: 21. März, 14 Uhr).

Der Verwaltungsstab des Landkreises Oberhavel hat die aktuelle Lage auch am Wochenende im Blick und arbeitet weiter daran, die Gesundheit der Menschen in Oberhavel zu schützen. "Es ist wichtig, dass sich jetzt alle Oberhavelerinnen und Oberhaveler an die geltenden Bestimmungen halten", sagt Landrat Ludger Weskamp. "Hamsterkäufe sind unnötig. Bitte seien Sie solidarisch miteinander und geben Sie aufeinander acht!"