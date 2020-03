Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Die Bauhofstraße im Jahr 1913 – die Straßenbahnlinie ist gerade elektrifiziert. Eine stattliche Straße ist sie binnen 30 Jahren geworden. Zwar hatte sich mit dem städtischen Bauhof an der Ecke zur Jacobstraße bereits um 1700 ein Namensgeber gefunden und Ende des 19. Jahrhunderts auch manch Industrie, dennoch war’s vorerst ein Wiesenweg, dann eine Sackgasse und bis 1891 nichts weiter als eine Stichstraße der Jacobstraße. Denn erst mit Bau der Luckenberger- und Kanalbrücke wurde die Bauhofstraße ein wichtiges Bindeglied zwischen Alt- und Neustadt – und somit zur begehrten Wohn- und Fabrikadresse. Die Fortführung gen Bahnhof kam erst 1963! Eine Zeitreise 100 Jahre zurück ermöglicht das Brandenburger Adressbauch von 1919/20, das für die Bauhofstraße 39 Hausnummern aufzeigt, beginnend mit der Nr. 1 als Auftakt zu den zweigeschossigen Wohnhäusern auf der Nordostseite ab Ecke Jacobstraße. Die Anzahl der Mieter ist bis zur Nr. 7 überschaubar, während die Nr. 8 den Reigen der großen Wohn- und Fabrikgrundstücke eröffnet. Hauseigentümer Wilhelm Rohrschneider, Forstreferendar a.D., hatte elf Mietparteien, darunter die Brandenburger Kokosweberei Geng & Co., die Brandenburger Masch.- und Armaturenfabrik der Familie Jacobi samt deren Kupferschmiede. Nebenan, in der Nr. 9, fand sich Georg Schmidts "Brandenburger Dachpappenfabrik" und in der "10" die Brandenburger Lichtpausanstalt sowie die Brandenburger Maschinenstickerei. Mit der Nr. 11 begann das riesige Gelände der "Erste Deutsche Fein-Jute-Garnspinnerei A.G.", die sich bis zur Nr. 15 und somit bis zum Stadtkanal erstreckte. In den fabrikeigenen Mietswohnhäusern entlang der Bauhofstraße wohnten zumeist Mitarbeiter, darunter Prokurist Emil Dietrich (in der 11), Fabrikdirektor Friedrich Linke (12), Vorspinnmeister P. Beckroth (13), dazu einige Arbeiter, Kaufmänner, Schlosser... Fortsetzung folgt