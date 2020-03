Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ab Montag, 23. März, lässt die Stadt die Feldsteinmauer am Kießlingplatz sanieren. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Mai andauern. "Die Mauer muss dringend instand gesetzt werden, sonst fällt sie bald in sich zusammen", erklärt Tiefbauamtsleiter Frank Herrmann. Lücken in der Mauer mit fehlenden Steinen auszubessern, reiche in dem Fall nicht, so Herrmann.

Gebaut wird in zwei Abschnitten. Der erste Bauabschnitt zwischen August-Bebel-Straße und Hermann-Boian-Straße erfolgt dabei unter Vollsperrung des Kießlingsplatzes. Die Hermann-Boian-Straße ist dann aus Richtung Lichtenberger Straße erreichbar. Die Einbahnstraßenregelung wird dazu aufgehoben. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Bereich bis zur Joseph-Haydn-Straße. Falls eine Vollsperrung dann nicht mehr nötig ist, wird der Kießlingplatz wieder freigegeben.

Darüber hinaus soll in der Paulinenhofsiedlung in diesem Jahr unter anderem ein Teil der Joseph-Haydn-Straße erneuert werden, so Frank Herrmann. Das Terrain ist kompliziert. Der Untergrund besteht aus Lehm. Und zwischen Straße und Tonschicht liegen nur 40 Zentimeter. Das heißt, sie wurde einst zu flach gegründet. Der Wechsel von Regen und Trockenheit hat daher zu erheblichen Verwerfungen und Schäden geführt. Die Straßenbauer und Pflasterer des Bauhofes werden die Straße in Eigenregie wieder einebnen, erklärt Herrmann. Dabei sollen unter anderem Geotextilien zum Einsatz kommen, um die Straße nachhaltig zu stabilisieren.

Von Montag bis Freitag kommender Woche sind in der Lennéstraße/Ecke Finkensteig außerdem Kanalsanierungsarbeiten geplant, teilt die städtische Pressestelle mit. Der Kanal liegt in der Straßenmitte, aus der Seelower Kehre können Autofahrer daher während der Arbeiten nicht auf die Lennéstraße fahren. Die Lennéstraße selbst kann vorsichtig in beiden Fahrtrichtungen an der Baustelle vorbei befahren werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.