dpa

Berlin (dpa) Der Berliner Senat hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie beschlossen.

Ab Sonntag dürften in der Hauptstadt keine Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlungen mit mehr als zehn Personen mehr stattfinden, teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Samstagnachmittag mit. Gaststätten mit Tischbetrieb müssten für den Publikumsverkehr schließen. Sie dürften aber weiter Speisen und Getränke zur Abholung oder zur Lieferung anbieten.

Die bisherigen Ausnahmen für Parlamente, Gerichte und andere staatliche Einrichtungen, sowie Versorgung, Gesundheitsfürsorge und Wirtschaftsunternehmen gelten weiter. Auch für Versammlungen könne die Versammlungsbehörde in wichtigen Fällen Ausnahmen zulassen.

Kontakte zu anderen Menschen, abgesehen von Angehörigen, sollten weiterhin auf ein absolut nötiges Minimum reduziert werden. Wo immer es sonst möglich sei, sollte es einen Mindestabstand zwischen zwei Menschen von 1,5 Metern geben.

"Diese weiteren Maßnahmen sind nötig, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen", sagte Müller. Jeder einzelne müsse hier auch eigenverantwortlich handeln und diese Regelungen beachten und umsetzen. Weitere Schritte würden am Sonntag mit Bund und Ländern diskutiert und auch mit Brandenburg abgestimmt.

Auch in der Stadt Potsdam gelten für die Bürger wegen der Gefahr durch das Coronavirus ab Sonntag weitere Einschränkungen. Ab dann sei die Außenbestuhlung an Cafés und Restaurants untersagt, kündigte Mike Schubert (SPD), Potsdamer Oberbürgermeister, am Samstag an. Er hoffe, dass die Länder Berlin und Brandenburg zudem eine gemeinsame Regelung zu den Öffnungszeiten von Gaststätten finden, sagte er.

In Potsdam müssen ab Sonntag auch Friseure sowie Nagel-, Tattoo- und Sonnenstudios geschlossen bleiben. Zudem dürften nur noch Lebensmittelgeschäfte öffnen, die Waren der Grundversorgung anbieten. Wein-, Tee- oder Süßigkeitenläden würden nicht darunter fallen.