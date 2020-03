Andrea Linne

Oderberg Im Amt Britz-Chorin-Oderberg hält Amtsdirektor Jörg Matthes die Fäden in der Hand. Er hat sogar die Luftmatratze neben seinem Schreibtisch aufgeschlagen, falls es nötig wird, Tag und Nacht zu agieren. Für seine Mitarbeiter und alle Einwohner der Gemeinden hofft er aber auf kooperatives Verhalten und freundlichen Umgang.

Alle kommunalen Kindertagesstätten und Horte sind geschlossen, berichtet der Chef in Britz. "Es werden lediglich die Kinder betreut, deren Eltern zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur erforderlich sind und die darum einen Betreuungsplatz benötigen", so Jörg Matthes. "Die Einrichtungen werden auch geöffnet sein, wenn keines oder nur ein Kind betreut werden muss", beruhigt er alle Einwohner. Aktuell würden der Verwaltung 28 Betreuungsanträge vorliegen. "Es ist damit zu rechnen, dass im Laufe der kommenden Woche noch weitere Kinder aufgenommen werden", denkt der Sozialdemokrat. Zielgröße sei, maximal zehn Prozent der Kinder zu betreuen. Gruppenzusammenlegungen oder Erzieherwechsel will er jedoch vermeiden.

Deshalb seien die Mitarbeiter der Kita-Verwaltung um Verena Spann und Angelina Mattes voll im Einsatz. Fragen würden telefonisch wie per E-Mail beantwortet. Sowohl in der Grundschule Britz als auch in der Grundschule Oderberg befinden sich kommunale Horte, die auch im Rahmen der Notbetreuung geöffnet haben, teilt der Amtsdirektor mit.

Das Amt sei regulär besetzt und uneingeschränkt arbeitsfähig. "Alle bekannten Telefonnummern sind auch zu den üblichen Bürozeiten erreichbar", ist der Verwaltungschef froh. So habe sich zudem ein Verwaltungsstab konstituiert, um anstehende Arbeitsaufgaben kontinuierlich umzusetzen. Allerdings: Die Verwaltung des Amtes Britz-Chorin-Oderberg antwortet bis auf Weiteres nur noch schriftlich, per E-Mail oder Telefon. Persönliche Termine gibt es nur noch nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Absprache.

Zuverlässige Arbeit

Der Schutz der Mitarbeiter hat oberste Priorität, um die Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten, bittet Jörg Matthes um Verständnis. Arbeitsberatungen und auch persönliche Kontakte mit Vertretern der Gemeinden und der Stadt seien im Rathaus möglich und notwendig. Und es geht weiter: Bürgermeister und Amtsdirektoren, berichtet Matthes, träfen Eilentscheidungen gemeinsam "in Abhängigkeit eines vorgeschalteten Umlaufverfahrens". Die Beschlussunterlagen werden dem Gremium per E-Mail zugestellt. Abhängig vom Mehrheitsergebnis würden gemeinsam Eilentscheidungen getroffen, um die Rückkehr zur Normalität von Gemeindevertretung oder Stadtverordnetenversammlung zu sichern. Matthes lobt die besonnene Arbeit in seiner Behörde: "Ich arbeite hier mit ausgesprochen zuverlässigen, motivierten und einsatzbereiten Angestellten und Beamten in der Verwaltung, im Bauhof und in den Kindertagesstätten zusammen, die sich zu ihrer Verantwortung bekennen. Ich bin sehr froh, diese Menschen an meiner Seite zu haben." Auch die Außenaktivitäten des Baubetriebshofes gingen weiter.