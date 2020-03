Oliver Schwers

Schwedt Mit Stand Freitagnachmittag gibt es sechs Menschen in der Uckermark mit einer Infektion durch das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) beziehungsweise eine durch diesen Erreger verursachte Erkrankung (Covid 19). Bisher wurden dem Gesundheitsamt 117 Verdachtsfälle gemeldet, die jedoch nicht alle begründet waren. Darüber informiert Amtsärztin Dr. Michaela Hofmann. Im Gesundheitsamt angezeigt wurden 85 Testungen auf das Corona-Virus.

"Es ist von einer erheblichen Dunkelziffer bei der Anzahl der Testungen auszugehen, die dem Gesundheitsamt jedoch nicht bekannt ist", so Michaela Hofmann. Aufgrund einer überaus starken Inanspruchnahme der Laborkapazitäten liegen bis zum jetzigen Zeitpunkt neben den erwähnten sechs positiven erst weitere 39 negative Laborergebnisse vor.

In Quarantäne wurden insgesamt 131 Personen betreut. Für zwölf von ihnen konnte die Isolationsanordnung zwischenzeitlich aufgehoben werden. Während der Quarantäne muss ein Tagebuch geführt werden, in dem unter anderem die Körpertemperatur dokumentiert wird. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes stehen im täglichen Kontakt zu den Personen und erfragen Befunde, Körpertemperatur und eventuelle Probleme.

Bislang zeichnen sich keine Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Quarantäne ab, so die Einschätzung der Behörde.

"Patienten, die Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen, sollten sich unbedingt zunächst telefonisch an ihren Hausarzt wenden. Auf gar keinen Fall sollten sie ohne telefonische Voranmeldung ins Krankenhaus fahren oder eine Arztpraxis aufsuchen", warnt die Amtsärztin. "Sie sollten Namen, Geburtsdatum und Beschwerden benennen. Da-­rüber hinaus sollten sie auf bestehende Vorerkrankungen sowie auf mögliche Infektionsrisiken hinweisen. Insbesondere ist die Information darüber wichtig, ob sie Kontakt zu einem an Covid-19-Erkrankten hatten oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben."

Der Hausarzt legt die weitere Vorgehensweise fest. Medizinisch sinnvoll und notwendig sei die Testung von Personen, die Symp-­tome aufweisen. "Bei aller verständlichen Sorge möchte ich dringend darauf hinweisen, dass Testungen Symptomloser und Testungen ohne Indikation nicht nur das medizinische Versorgungssystem an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit führen. Testungen dieser Personen bieten im Falle eines negativen Ergebnisses keine verlässliche Sicherheit, dass keine Aufnahme des Erregers stattgefunden hat. Es kann Sicherheit vorgaukeln, die im Falle einer tatsächlichen Erkrankung wenige Tage später zum Risiko für andere werden kann."

Das Gesundheitsamt macht deutlich: Die Entscheidung der niedergelassenen Ärzte im individuellen Einzelfall gegen einen Test bedeutet keine Einbuße der medizinischen Versorgung. Um den gegebenenfalls steigenden Bedarf an Testungen personell abzusichern, soll es eine mobile Lösung geben. Ein geplantes Abklärzentrum in Schwedt wird vorerst nicht installiert. Stattdessen will man einen Krankenwagen mit geschultem und ausgestattetem Personal schicken. Schwedter Ärzte hatten sich beschwert, dass sie nicht die Möglichkeit hätten, irgendjemanden zu testen. Auch sei keine Stelle benannt.

Darauf reagiert die Amtsärztin: "Sollte der betreuende Hausarzt entscheiden, dass für die weitere Behandlung eine Testung auf das Coronavirus medizinisch indiziert ist, kann er diesen Test selbst durchführen oder eine Überweisung an diejenigen Ärzte ausstellen, die in diesem Verfahren unterstützend tätig sind. Er informiert seinen Patienten telefonisch darüber, wann und wo der Test erfolgen wird." Testorte können in Abhängigkeit von den eingebundenen Kollegen variieren und sind kein Hinweis darauf, dass dies eine "Testpraxis" ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der im bestehenden Versorgungssystem testenden Ärzte schrittweise erhöht.

Diese Lösung soll ab dem 23. März funktionieren und gilt ausschließlich für diejenigen Patienten, für die der Hausarzt eine labordiagnostische Abklärung für erforderlich hält.

Schutzmaßnahmen einhalten

Der Landkreis geht davon aus, dass sich das neuartige Coronavirus weiter stark ausbreitet und dann auch in der Uckermark zirkuliert. "Deshalb appelliere ich dringend an alle Bürger, die inzwischen allen bekannten Verhaltensweisen und Schutzmaßnahmen einzuhalten", so Michaela Hofmann. "Dazu gehört insbesondere, bei einer Atemwegserkrankung jeder Schwere und Ursache unbedingt zu Hause zu bleiben und den Arbeitgeber telefonisch zu informieren. Krankschreibungen werden in der aktuellen Situation auch nach telefonischer Meldung in der Hausarztpraxis erteilt." Einige Arbeitgeber fordern von Mitarbeitern die Vorlage eines Testergebnisses. Das sei bei asymptomatischen Patienten "absolut unnötig, fachlich unsinnig und damit nicht berechtigt".