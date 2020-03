Christian Heinig

Bernau Er hat schon immer gern geholfen, und das will er jetzt auch tun. "Egal ob Einkäufe, Gassigehen mit dem Hund oder etwas von der Apotheke holen – wir fahren selbst oder vermitteln die Leute", berichtet Christopher Schale am Telefon.

Zusammen mit seiner Frau Sofia Senftleben und einem Bekannten hat der 27-jährige Familienvater vor wenigen Tagen die Initiative "Bernau hilft Gemeinsam" gegründet – online, über Facebook. Er will damit ein Zeichen setzen, für andere da sein. Schale sagt: "Corona ist kein Spaß mehr – und es gibt Menschen, die Hilfe brauchen. Und das kann dein direkter Nachbar sein." Nicht immer würden die Angehörigen in der Nähe wohnen.

Die Facebook-Seite, die er erstellt hat, dient dabei als Plattform, um sich mit anderen in der Stadt zu vernetzen, die ebenfalls helfen wollen. Und das hat bereits gut geklappt. Kaum war die Seite online, meldeten sich die ersten Unterstützer. In den Kommentaren haben sie ihren Wohnort eingetragen. Schönow ist dabei, Bernau-Süd, Rüdnitz. Sogar aus Panketal hat sich eine junge Frau gemeldet, obwohl sie selbst zwei Kinder zu Hause hat. So weiß Schale, der selbst in Friedenstal wohnt, wen er in den jeweiligen Stadtteilen als Helfer fragen kann.

Noch hat sich allerdings niemand gemeldet, der Hilfe benötigt. "Vielleicht denken einige, mich wird Corona schon nicht erwischen. Nach dem Motto: Einen alten Baum haut man nicht um." Doch dieses Denken findet Schale riskant. "Man kann nur jedem raten, wenn er zu Risikogruppe gehört, dass er zu Hause bleibt."

Damit auch ältere Menschen, die nicht auf Facebook unterwegs sind, die Initiative "Bernau Hilft Gemeinsam" kontaktieren können , hat Schale extra eine Telefonnummer eingerichtet: Unter der Mobilnummer 0152 26410710 sei die Initiative täglich von 12 bis 18 Uhr erreichbar, auch am Wochenende.

Schale hat die Zeit, sich zu kümmern. Er ist im Sonnenschutzbau tätig. "Doch da die Schule zu ist, bin ich zuhause – und kann helfen."

Eine Aktion hat er bereits gestartet: Er hat mit Frau Sofia, die selbst im Pflegebereich tätig ist, Atemschutzmasken in der Stadt verteilt. Insgesamt 150 Stück, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden. Die Nachfrage war groß, berichtet Schale. "Einige haben sie abgeholt, anderen haben wir sie gebracht." Geld wollte er nicht haben. "Das versteht sich von selbst."

Im Übrigen sind Schale und seine Frau nicht die einzigen engagierten Helfer derzeit. Viele Barnimer zeigen sich solidarisch. In Ahrensfelde etwa bietet eine angehende Grundschullehrerin, die sich im letzten Studienjahr befindet, Hilfe bei Kinderbetreuung und Babysitting an. Auch Mitglieder des Fußballclubs FSV Basdorf bieten Hilfe beim Einkaufen an. "Gemeinsam gegen das Coronavirus", nennen sie es. Schale findet das gut. Sein Motto: Je mehr helfen, desto besser.

Telefon-Kontakt zur Initiative "Bernau Hilft Gemeinsam": 0152/26410710