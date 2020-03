Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Bücher sind Lebensmittel", steht an der Tür. Die Buchhandlung in Schöneberg bleibt auch in diesen Tagen geöffnet.

Täglich treffen große Pakete mit vorbestellten Neuerscheinungen und Klassikern ein, die gerade jetzt ungeduldig erwartet werden. "Die Pest von Albert Camus ist derzeit der Renner", berichtet Christiane Fritsch-Weith, die das Geschäft am Bayerischen Platz seit 45 Jahren führt.

Lesen als autokreativer Prozess

Auch bei ihr finden Hamsterkäufe statt. "Viele decken sich gleich mit kompletten Krimi-Reihen ein. Ein Kunde nahm gleich Bücher für 200 Euro mit." Die Buchhändlerin kann das verstehen. "Die Leute fürchten, dass auch die geistige Nahrung ausgeht. Dazu sind die Schulen geschlossen. Viele Eltern wollen verhindern, dass sich die Kinder nur noch mit dem Fernseher und Handys beschäftigen."

Wie auf Kommando betreten eine Mutter und ihre beiden Söhnen, 10 und 13 Jahre, den kleinen Laden und inspizieren die Regale mit der Kinder- und Jugendliteratur. Sie haben schon alle Erich-Kästner- und Sabine-Ludwig-Bände durch. "Es soll kein Krimi und kein Fantasie sein", sind sie der einhelligen Meinung und fragen die Frau hinter dem alten Holztresen um Rat.

Den gibt Christiane Fritsch-Weith gerne und mit Leidenschaft. Auch für Menschen, die schon länger nicht mehr gelesen haben, hat die zierliche 70-Jährige ein paar Tipps für den Wiedereinstieg parat, der nicht zu dick und schwer sein dürfe. Es ist diese persönliche Ansprache, die das 1919 eröffnete Geschäft die Zeiten hat überleben lassen. Die Wohnung zu verlassen, um ein Buch zu kaufen, vor Ort mit einer Kennerin über Literatur zu philosophieren, mutet in Zeiten von drohenden Ausgangssperren plötzlich wie purer Luxus an.

Dass die sonst so vom Onlinehandel gebeutelten Bücherläden nun neben Optikern, Spätis, Apotheken zu den Auserwählten zählen, die in der Corona-Krise geöffnet bleiben dürfen, findet Christiane Fritsch-Weith doppelt wichtig. "Für viele kleineGeschäfte würde eine Schließung ganz schnell das komplette Aus bedeuten", ist sie sich sicher.

Doch sie strahlt Zuversicht aus. Genauso wie der Mann, der nun ein französisches Buch ordert. "Es wird leider erst in rund einer Woche hier sein, dauert Ihnen das zu lange?", fragt die Händlerin. "Wenn ich hinfahre, dauert es noch länger", antwortet der Kunde mit einem Augenzwinkern. Dass die Leute nun "Die Pest" mit Camus drastischen Beschreibungen lesen würden, kann die Buch-Expertin weniger verstehen. Sie würde eher "Das Gewicht der Worte" von Pascal Mercier empfehlen. In dem Roman wirft ein ärztlicher Irrtum den Protagonisten aus der Bahn – underöffnet ihm die Möglichkeit, sein Leben noch einmal völlig neu zu gestalten. "Ein sehr kluger und philosophischer Roman, passend zur derzeitigen Situation."

Denn auch die Corona-Krise erzeuge beeindruckende Nebenwirkungen, sagt Christiane Fritsch-Weith. So werde den Menschen wieder bewusst, welche Bedeutung Bücher haben, wie kostbar das Lesen als autokreativer Prozess sei. "Dazu sindBücher derzeit noch das beste Mittel gegen Corona. Man kann mit ihnen ohne Ansteckungsgefahr in ferne Länder reisen, Freunden begegnen und sich in verwegene Abenteuer begeben."