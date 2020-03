BRAWO

Brandenburg In diesem Jahr ist die Laubsackabholung umgestellt worden. Die Laubsäcke werden nicht mehr gemeinsam mit der Biotonne abgefahren.

Der erste Entsorgungstag ist der 23. März. Hierfür ist es notwendig die Laubsäcke zur Abholung beim Entsorger anzumelden. Die Telefonnummer lautet 03381/323737. Hier geben die Anrufer die Adresse und die Anzahl der Laubsäcke an. So kann der Entsorger eine Tour zur Abholung der Säcke planen und muss nicht in der Stadt nach bereitgestellten Laubsäcken suchen. Die nachfolgende Einsammlung von Laubsäcken ist für die Woche ab dem 20. April vorgesehen. Die Brandenburger werden gebeten die Laubsäcke für diesen Termin erst ab dem 14. April anzumelden, da dann abgeschätzt werden kann, ob eine Laubsacksammlung stattfinden kann.