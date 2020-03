Ingvil Schirling, Katrin Kunipatz

Lübben Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie treffen längst auch den Politikbetrieb. Das wird weit über die jetzige Akutsituation langfristige Auswirkungen haben. Wichtige Entscheidungen können nicht getroffen, manche Projekte nicht weiter umgesetzt werden. Zum Beispiel am Schwielochsee.

In der vergangenen Woche war für Rainer Hilgenfeld noch alles klar. Der ehrenamtliche Bürgermeister in Schwielochsee hatte nach sieben Wochen Vorbereitung und sechs Arbeitsberatungen mit den Gemeindevertretern die lang erwartete Bauleitplanung für die Ortschaften Jessern und Goyatz abgestimmt. "Die Weichen sind gestellt und alles war vorbereitet, um in dieser Woche mit Beschlüssen das große und wichtige Projekt auf den Weg zu bringen", so Hilgenfeld. Doch die Sitzungen wurden abgesagt. Hilgenfeld ist noch zuversichtlich, dass die Beschlüsse im Mai oder Juni nachgeholt werden können. Für Investoren und Eigentümer bedeutet das weiterhin: Stillstand. Die bauliche Entwicklung am Schwielochsee kam schon seit 2014 nicht voran, weil die Bauleitplanung fehlte.

Noch schwieriger sei die Situation bei der Vergabe von Bauleistungen. So sollten jetzt Firmen mit dem Bau der Bühne, der Toiletten und des Wasserspielplatzes auf der Goyatzer Festwiese beauftragt werden. Bei einer Summe von mehr als 500 000 Euro ist dafür ein Beschluss der Gemeinde nötig. Nur unter bestimmten Umständen – etwa zur Wahrung von Fristen – sei es möglich, dass sich Amtsdirektor und Bürgermeister über eine Vergabe entscheiden, erläutern Hilgenfeld und Amtsdirektor Bernd Boschan übereinstimmend. Voraussetzung sei, dass das Geld für ein solches Projekt bereits im Haushalt enthalten sei, so Hilgenfeld. "Selbstverständlich muss dies in der nächsten Sitzung von den Gemeindevertretern genehmigt werden", sagt Boschan.

Kommunikation gewährleistet

Völlig abgeschnitten ist die Kommunikation zwischen Bürgermeister Hilgenfeld, seinen Ortsbeiräten und Gemeindevertretern nicht. "Ich habe zwei Whatsapp-Gruppen, um Informationen auszutauschen oder auch Anfragen weiterzugeben", sagt er. Auf Ebene der Kreispolitik ist das Problem ebenfalls bereits sehr präsent. Am Donnerstag, 19. März, wollen sich die Fraktionsvorsitzenden mit Vertretern der Verwaltungsspitze und dem Kreistagsvorstand zusammensetzen. Solche Notfälle wie jetzt durch den Coronavirus seien in der Kommunalverfassung nicht geregelt, sagt Kreistagsvorsitzender Georg Hanke (SPD). Ausgelotet werden soll, welche Beschlüsse, die in den bereits abgesagten Fachausschüssen hätten diskutiert werden sollen, hohe Priorität genießen und welche verschoben werden könnten.