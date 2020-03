Björn Ferch

Bad Freienwalde (MOZ) Auch an den Evangelischen Kirchengemeinden der Region gehen die Entscheidungen zum Umgang mit dem Coronavirus nicht vorbei. Nach der Ansprache der Bundeskanzlerin ist deutlich geworden: Gottesdienste in Kirchen können so nicht weitergefeiert werden.

Alle Angebote pausieren

Für die Evangelische Kirchengemeinde Oberbarnim-Nikolai, die sich von Altgaul über Bad Freienwalde bis Steinbeck erstreckt, heißt das: Alle Gottesdienste, Gruppen und Kreise, alle Angebote für Kinder und Jugendliche – einschließlich des Konfirmandenunterrichtes – sowie alle Angebote für Erwachsene und Senioren müssen pausieren. Die Kirchen in den Dörfern sollen – soweit möglich – geöffnet bleiben.

Alle Arbeitstreffen sowie Gesprächstermine finden in anderer Form statt. Das kann von Telefon- bis zu Videokonferenzen reichen. Das Pfarramt ist telefonisch und per Mail gut zu erreichen. Auch und gerade für die Seelsorgearbeit. Das gilt auch für alle anderen Pfarrämter unserer Region.

In den nächsten Tagen werden Angebote entwickelt, die es allen Gemeindemitgliedern und Interessierten unserer Kirchengemeinde ermöglichen werden, sich zu vernetzen und auszutauschen. An den Kirchen der Gemeinde sollen Andachten und Predigten ausliegen, die Evangelische Kirchengemeinde Neutrebbin-Oderbruch wird sogar einen Sondergemeindebrief veröffentlichen. Darüber hinaus werben wir für die Nutzung der Radio- und Fernsehgottesdienste. Hier besteht die Möglichkeit, ein soziales Zusammensein kreativ zu gestalten, ohne räumlich zusammen zu sein. Wichtig ist, die derzeitige Lage als positives Zeichen für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu sehen.

Aktuelle News über das Coronavirus in Berlin und Brandenburg finden Sie hier.

Wir denken gerade an die Menschen, die besonders gefährdet sind. Jede Einschränkung in unserem persönlichen Alltag kann ein Menschenleben bedeuten. So gilt in diesen Tagen auch: Jede nicht geschüttelte Hand ist ein Anruf bei einem Menschen, jede nicht gemachte Umarmung ein handgeschriebener Brief oder eine Postkarte an Menschen, die gerade jetzt Zuwendung und der zuversichtlichen Sprache des Evangeliums bedürfen. Dieser Verantwortung werden die Evangelische Kirchengemeinde Oberbarnim-Nikolai und all die anderen Kirchengemeinden gerecht.

Gebete in schweren Zeiten

Unsere Gedanken und Gebete richten sich in diesen Tagen vor allem an die Menschen, die in besonderer Weise mit dem Coronavirus zu tun haben und deren Leben von starken Veränderungen betroffen ist: Den Kranken und Schwachen, den älteren Menschen, die alleine zu Hause sein müssen, den Angehörigen, denen ein Besuch ihrer Nächsten im Krankenhaus oder im Pflegeheim nicht mehr möglich ist. Den Beschäftigten im Gesundheitswesen, jenen, die unsere Infrastruktur aufrecht erhalten, aber auch den Menschen, die an unseren Außengrenzen stehen und sich Hilfe von Europa erhoffen.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Kirchenkreises Oderland-Spree, auf der alle Kontaktmöglichkeiten und weitere Informationen zum Coronavirus zu finden sind: www.ekkos.de.