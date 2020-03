Silvia Passow

Falkensee Vor rund zwei Wochen ehrten Marlies Wutta und Astrid Schmidt auf dem Markt von kreativen Frauen, Anke Gutendorf für ihr großes Engagement um das Frauenhaus im polnischen Pobiedna. Wutta und Schmidt, die sich mit der Frauenbrücke Ost-West aktiv für die Rechte der Frauen einsetzen, würdigten damit die über viele Jahre mit viel Herzblut erbrachte Leistung Gutendorfs.

Nun überreichten sie Gutendorf einen Spendenbetrag, das Geld stammt vom Verkauf von Kaffee, Kuchen, Suppe und Marmeladen und dem Flohmarkt. 340 Euro kamen auf diese Weise zusammen und wurden, mit gebührendem Abstand, aufgrund der Infektionsgefahr durch Coronaviren, überreicht.

Das Geld hat keinen bestimmten Verwendungszweck. Gutendorf sagt, sie würde es gut finden, wenn die Frauen des Frauenhauses damit einfach mal ein paar unbeschwerte Stunden verleben dürften. Nicht weit weg vom Frauenhaus gibt es ein Wintersportgebiet, ein Ausflug in die Natur, Essen gehen, irgendetwas, was die Sorgen ein wenig vergessen lässt, so Gutendorfs Idee. Gutendorf unterstützt das Frauenhaus seit 2004. Damals wurde sie durch eine Fernseh-Reportage auf die Zustände im Frauenhaus aufmerksam. "Das hat mich berührt", sagt sie.

Und es hat sie nicht losgelassen. Bis heute setzt sie sich mit ihrem Verein für bessere Lebensumstände im Frauenhaus ein. Ihr Engagement trug Früchte. Das noch aus Wehrmachtsbeständen stammende Haus wurde mit Hilfe des Vereins wieder auf Vordermann gebracht. Die neue Leitung vor Ort, ist eine echte Bereicherung, sagt Gutendorf.

Ich bin hier, um mein Leben zu verändern - der Spruch hängt im Frauenhaus, sagt Gutendorf. Er steht für die Philosophie des Hauses und die Motivation der Frauen. Diese Frauen streben ein unabhängiges Leben mit ihren Kindern an, sagt Gutendorf weiter. Ein Jahr bleiben sie zumeist in dem Frauenhaus. Jedem Monat dieses Jahres sind sie für einen Bereich im Frauenhaus zuständig, übernehmen die Verantwortung. Das stärkt das Selbstvertrauen, um gestärkt in die Welt hinauszugehen, dass ist Ziel ihres Aufenthaltes dort.

Die Ehrung einer Frau auf dem Marktplatz der kreativen Frauen soll übrigens keine Eintagsfliege sein. Wutta und Schmidt möchten auch im nächsten Jahr eine besonders engagierte Frau auszeichnen. Mit rund 300 Besucherinnen war der Markt gut besucht und es gibt bereits Anfragen, ob und wann der Marktplatz im nächsten Jahr stattfindet.