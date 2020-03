Manuela Bohm

Nauen (MOZ) Das Gemeinschaftswerk Soziale Dienste bleibt für Ratsuchende Ansprechpartner. Martina Lüttjohann von der Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und deren Angehörige, in Trägerschaft des Gemeinschaftswerks, bietet neben telefonischer und schriftlicher Beratung auch persönliche Beratung im Freien an. "Denn auch auf einer Parkbank, bei einem Spaziergang um den Block oder um den See lassen sich hilfreiche Informationen zum Umgang mit der Erkrankung und zur Gestaltung des Alltags weitergeben", heißt es in einer Mitteilung des Gemeinschaftswerks dazu. Individuell passende Treffpunkte können vereinbart werden.

Telefon: 03321/ 74 77 66 7, Mobil / SMS 0151/ 15 97 11 02

Mail:luettjohann@beratungsstelle-demenz-havelland.de

Das "Familien- und Generationenzentrums Nauen", in der Ketziner Str. 1 ist für den Besucherverkehr bis 19. April geschlossen.