Ingmar Höfgen

Brandenburg/Potsdam Die Angst vor dem Corona-Virus hat auch Auswirkungen auf die Arbeit der Justiz. Während an den Amtsgerichten zahlreiche, aber nicht alle Verhandlungen ausfallen oder verschoben werden, versucht das Landgericht Potsdam, die angeklagten Kapitaldelikte normal weiterzuverhandeln. Das ergibt sich aus der Presserolle des Gerichts, die derzeit täglich aktualisiert wird. So wurde die Anklage wegen Mordes in der Brandenburger Tismarstraße am 23. und 26. März weiterverhandelt werden. Ein Urteil soll am 2. April gesprochen werden.

Dies kann sich allerdings bis zum Termin noch kurzfristig ändern. Auch wenn das Gerichtsgebäude in der Potsdamer Jägerallee zunächst weiter für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt, kann es bis zum 19. April zu zahlreichen Einschränkungen, Absagen und Verlegungen kommen. Der Zugang zu öffentlichen Verhandlungen muss aus rechtlichen Gründen allerdings gewährleistet werden.

Die jeweiligen Kammern entscheiden dabei selbst, ob sie weiter verhandeln. Für die länger dauernden Strafverfahren besteht dabei ein gewisser Druck. Da der Angeklagte in Untersuchungshaft sitzt, muss das Gericht das Beschleunigungsgebot beachten. Nachdem mehr als sechs Monate seit der Verhaftung des geständigen Angeklagten im August 2019 verstrichen sind, gelten für die Aufrechterhaltung der Haft noch einmal erhöhte Anforderungen. Oftmals lassen die Strafverteidiger überprüfen, ob die in ihrer Freiheit eingeschränkten Angeklagten weiterhin in Haft bleiben müssen.

Angesichts dieser Rechtslage überrascht es nicht, dass die 1. große Strafkammer des Landgerichts Potsdam ein neues Verfahren gegen einen Angeklagten aus der näheren Umgebung eröffnet hat. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 37-Jährigen versuchten Mord vor. Er soll im August 2019 zwischen Golzow und Michelsdorf (Kloster Lehnin) sein Auto gegen einen Baum gesteuert haben, um seine trennungswillige Ehefrau zu töten. 13 Verhandlungstage sind hier angesetzt. Sie sollen wie geplant stattfinden, sagte der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter, der aber auch sagte: "Wir können nur auf Sicht fahren." Diese Kammer ist auch für die Tat in der Tismarstraße zuständig.

Grundsätzlich sind zwischen den einzelnen Verhandlungstagen Pausen von maximal 20 Tagen möglich. Wurde bereits zehn Mal verhandelt, so kann die Pause länger dauern. Zum einen kann das Gericht dann für einen Monat die Verhandlung unterbrechen, in Ausnahmefällen kann sich diese Unterbrechung wegen Krankheit, Schwangerschaft oder Erziehungsurlaub um bis zu zwei Monate und neun Tage verlängern, insgesamt also mehr als ein Vierteljahr dauern. Kann das Gericht nach Ablauf dieses Zeitraums nicht weiterverhandeln, müsste der Prozess aber neu begonnen werden. Dann müssten zum Beispiel auch die Zeugen erneut aussagen.