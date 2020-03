Bärbel Kraemer

Fläming Was geschah vor 100 Jahren in der Region? Das "Zauch-Belziger Kreisblatt" meldet im März 1920, dass für den Kreis Zauch-Belzig in der Stadt Belzig ein Finanzamt eingerichtet wird. Dafür waren die Wohnräume im Erdgeschoss des Hauses Große Wiesenburger Straße 5, Franz Hannemann gehörig, und die Wohnräume im Erdgeschoss des Diakonats Am Kirchplatz 1 angemietet worden. Die Eröffnung des Finanzamtes war für den 1. April angekündigt. Die Einwohner wurden informiert, dass "Sendungen in Steuerangelegenheiten" vom 31. März ab nicht mehr nach Jüterbog, sondern an das Finanzamt in Belzig zu richten sind. Der Umzug sollte am 7. April beendet sein. "Zu der neuen Steuerbehörde gehören ein Leiter, zehn Bürobeamte, drei Kanzlisten, und ein Steuerbote. Bei der hier herrschenden großen Wohnungsnot wird die Unterbringung des Beamtencorps nicht ganz ohne Schwierigkeiten abgehen."

Aus Ragösen heißt es: "Unser Ort hat in letzter Zeit einem längst gefühlten Bedürfnis Rechnung getragen. Die Gemeindevertretung beschloss die Aufstellung mehrerer elektrischer Lampen, sodaß namentlich die zickzackförmige Hauptstraße, die Eisenbahnstraße und der Bullenberg mit Lampen versehen sind, die an dunklen Winterabenden die Finsternis teilweise erhellen. Da sich jedoch nachträglich herausgestellt hat, daß einige Lampen an nicht ganz geeigneten Stellen angebracht sind, so ist eine Verlegung derselben in Aussicht genommen."

Lehrer Röhe aus Berlin Charlottenburg warb in der Region für die Aufnahme von Stadtkindern zu Erholungszwecken. In den von ihm aufgesuchten Ortschaften "haben sich mehrere Familien aufnahmefreudig gezeigt; doch sind die Meldungen noch nicht zahlreich genug angelaufen." Zur Aufnahme erholungsbedürftiger Stadtkinder hatten sich bereits Familien aus Bergholz, Borne, Hagelberg, Wiesenburg und Neuehütten bereit erklärt.

Ein Unfall mit Todesfolge ereignete sich in Belzig. Der Stellmachermeister Gustav Schumann, in der Bahnhofstraße 6 wohnhaft, ließ durch den Landwirt Gustav Kühne aus Kranepuhl eine Pferdefuhre Kiefernnadelstreu auf seinen Hof fahren. In der Hofeinfahrt fuhr sich der Wagen beim Einbiegen in den Hof an der Hausecke fest. Die beiden Männer begannen, mittels eines "Wuchtebaumes" den Hinterwagen heraus zu heben. "Dabei glitt der Wuchtebaum ab und schnellte Schumann mit großer Gewalt gegen den Kopf, sodaß er auch noch mit großer Gewalt gegen die Hauswand schlug." Sofort herbei geholte ärztliche Hilfe blieb ohne Erfolg. Der 58 Jahre alte Stellmachermeister starb.

In Haseloff bei Niemegk kam es zu einem Brand. Die Scheune des Hüfners und früheren Gemeindevorstehers Albrecht ging in Flammen auf. Außer Heu- und Strohvorräten verbrannten Roggen und ungedroschene Lupinen. "Es scheint Brandstiftung aus Rache vorzuliegen".

Nach Fredersdorf wurde zu einer öffentlichen Versteigerung eingeladen. Veränderungshalber sollten auf der Kossätenhofstelle des Fräulein Minna Haseloff meistbietend und gegen Barzahlung ein Ackerwagen, zwei Eggen, eine Häckselmaschine, ein Futterschneider, eine Kornreinigungsmaschine, eine Dezimalwaage mit Gewichten, ein Hundewagen, eine Wäscherolle, ein Schrank, zwei Tische, eine Wanduhr, zwei Bettgestelle sowie viele andere Haus- und Wirtschaftsgeräte verkauft werden. Als Auktionator trat Willy Schlegel aus Belzig auf.

Jede Menge Stellenangebote wurden im Kreisblatt offeriert. Die Automobil & Aviatik A.-G. von Hans Grade in Bork (Borkheide) suchte möglichst zum sofortigen Eintritt einen verheirateten, älteren Fabrikportier, der sich durch gute Zeugnisse und Referenzen sowie absolute Vertrauenswürdigkeit ausweisen konnte. Wer sich für die Stelle interessierte, musste eine schriftliche Bewerbung mit Zeugnisabschriften einsenden.

Ein Haus- und Küchenmädchen gegen hohen Lohn suchte Frau von Brösigke vom Rittergut in Cammer. Vorstellungstermine waren über den "Fernsprecher Golzow 14" abzusprechen.

Im Hotel "Zum Fliegerheim" in Bork (Borkheide) konnte bei hohem Gehalt ein "ordentliches Dienstmädchen" ein Auskommen finden.

Daneben wurden auch Heiratsanzeigen veröffentlicht. "Besserer Handwerker, Witwer, wünscht Lebensgefährtin ohne Anhang, 40 bis 45 Jahre, etwas Vermögen und Wäscheausstattung." Interessierte Damen konnten sich an die Redaktion des Kreisblattes wenden, die dann den Kontakt herstellte.

Dieser Diebstahl sorgte für Aufsehen: "Am 31. März zwischen 11 und 12 Uhr ist einem unserer Beamten vom oberen Kreishausflur ein neues, leicht gebautes Brennabor-Fahrrad mit gelben Felgen gestohlen worden. Besondere Kennzeichen: leichte Beschädigung am rechten Griff." Auf die Wiederbeschaffung des Fahrrades war eine Belohnung von 200 Mark ausgesetzt.