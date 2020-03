Ulrike Gawande

Rheinsberg (MOZ) In Ostprignitz-Ruppin gibt es einen weiteren bestätigten Infektionsfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus, das bestätigte Kreissprecherin Britta Avantario am Sonntagmorgen. Damit gibt es nach aktuellem Stand sieben Coronafälle im Landkreis. Fünf kommen dabei aus Neuruppin und eine Person aus dem Fehrbelliner Raum. Die siebte Person stammt aus dem Rheinsberger Raum, so Avantario. "Sie pendelte bisher berufsbedingt nach Berlin." Die infizierte Person habe sich jedoch bereits in häusliche Isolation begeben, ebenso wie eine weitere Kontaktperson, betonte die Pressesprecherin.