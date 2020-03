MOZ

Frankfurt (Oder) Design

Der neue Octavia Combi hat an Größe zugelegt und kommt dynamischer daher als sein Vorgänger. Von der Seite betrachtet zeigt sich eine langgestreckte Silhouette, insgesamt ist der tschechische Kompaktlaster von einer präzisen Linienführung sowie durch eine klare Flächengestaltung geprägt.

Ausstattung

Erstmalig ist ein Head up Display an Bord. Es projiziert die für den Fahrer wichtigsten Informationen auf die Windschutzscheibe. Als weitere Neuheit sind optional ergonomisch korrekte Sitze erhältlich. Zur Sicherheit der Passagiere hat Skoda ab jetzt einen Ausweichassistenten sowie einen Abbiegeassistenten verbaut. Zusätzlich passt das Travel Assist System den Sicherheitsabstand an, erkennt Verkehrszeichen und leitet bei einem Unfall einen Notruf ein. Daneben gibt es den proaktiven Insassenschutz mit Gurtstraffer und neun Airbags.

Motor

Im Antriebsportfolio des Skoda sind Benzin-, Diesel- und Erdgasmotoren sowie Mild-Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Systeme aufgeführt. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von 110 bis 204 PS. Zu Verbrauchs und Emissionswerten können derzeit noch keine vollständigen Angaben gemacht werden. Je nach Motorisierung wird die Kraft entweder manuell oder per automatischem DSG übertragen.

Fazit

Der neue Skoda Octavia Combi punktet mit stylischem Design und moderner Technik. Der Preis: ab 26 020 Euro.(pr/tgu)