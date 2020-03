Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Das Deutsche Rote Kreuz hat mit seiner dringenden Bitte um Blutspenden viele Menschen in Brandenburg mobilisiert.

"Die Resonanz war sehr gut", sagte Kerstin Schweiger, Sprecherin des Blutspendedienstes Nord-Ost. "Wir freuen uns besonders über eine hohe Zahl von Erstspendern. Das ist ein Zeichen der Solidarität. Die Menschen nehmen die aktuelle Not wahr." Die Vorräte seien nun vorerst aufgefüllt, betonte die Sprecherin.

Vor etwa einer Woche hatte das DRK über einen starken Spenderrückgang berichtet. In den Tagen darauf hatte sich auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) mit einem Appell zum Blutspenden an die Bevölkerung gewandt. Ein Blutspende-Barometer auf der Internetseite des DRK zeigt tagesaktuell, wie gut die Depots für die einzelnen Blutgruppen gefüllt sind. Kerstin Schweiger lud potenzielle weitere Spender dazu ein, sich über den Stand zu informieren. Auf der Seite gebe es auch Informationen zu Spendeterminen in der Nähe und zu den besonderen Sicherheitsvorkehrungen angesichts der gestiegenen Zahl von Coronavirus-Infektionen.

So müssten gesunde Spender, die in einem Risikogebiet waren oder Kontakt mit einem Corona-Erkrankten hatten, zunächst vier Wochen warten. Der Ablauf der Blutspende sei jetzt so organisiert, dass es keinen engen Kontakt zu anderen potenziellen Spendern gebe. Über die Internetseite könne man zudem auf Wunsch einen konkreten Termin vereinbaren. Auch damit werde ein größeres Menschenaufkommen vermieden. Einen Coronavirus-Test biete man allerdings nicht an, ergänzte Kerstin Schweiger.

Sie betonte, dass das DRK in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin kontinuierlich auf Spenden angewiesen sei. "Wir leben quasi von der Hand in den Mund. Einige insbesondere für die Krebstherapie wichtigen Blutbestandteile sind nur wenige Tage haltbar." Sie hoffe deshalb, dass die Solidarität in Brandenburg auch künftig groß bleibe und sich möglichst viele Gesunde zur Blutspende melden.