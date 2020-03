MOZ

Neuruppin (MOZ) Die Polizei musste in den vergangenen Tagen mehrere Einsätze zur Umsetzung der Allgemeinverfügung des Kreises durchführen.

Freitag wurden nach einem Bürgerhinweis sechs Jugendliche von einem Spielplatz in der Franz-Mehring- Straße in Neuruppin verwiesen. Gegen 19.15 Uhr betraten ebenfalls sechs Jugendliche unberechtigt den Spielplatz in der Scharländerstraße in Neuruppin. Auch sie erhielten einen Platzverweis.Am Samstagnachmittag teilten mehrere aufgebrachte Bürger mit, dass sich gegenwärtig eine größere Personengruppe auf dem Sportplatz der Puschkinschule in Neuruppin aufhält, um Fußball zu spielen. Die Polizei nahm die Personalien der neun Personen zwischen 19 und 36 Jahren auf und verwies sie mit Verweis auf die behördliche Sperrung des Platzes. Am Samstagabend wurden acht Personen zwischen 18 und 22 Jahren auf dem Sportplatz des Schinkelgymnasiums in Neuruppin festgestellt. Auch diese erhielten einen Platzverweis, dem sie nachkamen. Bei der Rückkehr zum Streifenwagen mussten die Polizeibeamten feststellen, dass jemand den linken Außenspiegel des Autos beschädigt hatte. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.In der Nacht zu Sonntag wurden im Stadtgebiet Neuruppin zwei private Feierlichkeiten aufgelöst weil die Anwesenden zum einen die Lärmtoleranzschwelle der Bewohner erheblich strapazierten und zum anderen mit ihrer Ansammlung gegen die Eindämmungsverordnung verstießen.In allen Fällen wird das Ordnungsamt verständigt. Ob dieses entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet ist derzeit nicht bekannt. Aus Wittstock, Kyritz und oder Rheinsberg wurden derartige Störungen nicht bekannt.