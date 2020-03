OGA

Kyritz Am Freitagnachmittag wollte eine 78-Jährige auf dem Parkplatz eines Discounters in der Pritzwalker Straße in Kyritz den Einkaufswagen an seinen angestammten Platz zurückbringen, nachdem sie ihre Einkäufe im Auto verstaut hatte. Diesen kurzen Moment nutzte eine unbekannte Person und entwendete aus dem unverschlossenen Auto die Handtasche der Geschädigten. Darin befanden sich nahezu alle Ausweise, Bankkarten, weitere persönliche Dokumente und etwas Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.