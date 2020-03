Odin Tietsche

Bötzow (MOZ) Zwei Männer sind am Freitagabend auf eine Baustelle in der Friedhofstraße in Bötzow eingebrochen und stahlen dort einen Radlader. Weit kamen sie jedoch nicht.

Ein Zeuge hatte die Männer gesehen, wie sie die Baustelle betraten und sich am dortigen Radlader zu schaffen machten. Er alarmierte den Besitzer des Radladers, dieser wiederum rief die Polizei. Die beiden Diebe machten sich indes mit dem Baufahrzeug aus dem Staub.

Die Beamten konnten die flüchtigen Diebe jedoch kurz darauf auf einem Feldweg stoppen. Die beiden Männer, 33 und 45 Jahre alt, waren zudem alkoholisiert. Aufgrund der Schwere des Diebstahls wurden sie noch vor Ort verhaftet. Gegen beide wird nun ermittelt.