MOZ

Steinhöfel (MOZ) Im Steinhöfeler Ortsteil Heinersdorf fand am Samstag der Verantwortliche eines leerstehenden Hauses in der Frankfurter Chaussee während einer Kontrolle einen merkwürdigen Gegenstand an einem angeklappten Kellerfenster vor. Bei genauerem Hinsehen ent-puppte sich dieser als angesengter Stock, der dort gezielt angebracht und dann ange-zündet wurde. Vermutlich erlosch dieser von selbst, bevor das Feuer auf das Fenster übergreifen konnte. Bereits seit einigen Monaten beschäftigten ähnliche Brandstiftungen die Feuerwehr Steinhöfel und die Kriminalpolizei der Inspektion. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.