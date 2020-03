Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Unbekannte sind in der vergangenen Woche in gleich fünf Bungalows in der Hennigsdorfer Hafenstraße eingebrochen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden alle fünf Einbrüche in der Kleingartenanlage im Zeitraum zwischen dem 15. März und dem 21. März begangen. Gemeldet wurde es den Beamten erst am Sonnabendvormittag. Offenbar waren die Besitzer der Bungalows in der Woche nicht da und bemerkten die Einbrüche deshalb erst an diesem Wochenende.

In allen Fällen schlugen die Täter zunächst eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so anschließend Zutritt zu den Objekten. Hinsichtlich der Schadenshöhe können bislang noch keine Aussagen getroffen werden. Vor Ort kamen Kriminaltechniker zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.