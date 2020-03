MOZ

Schöneiche b. Berlin (MOZ) Am Freitag gegen 16:30 Uhr kam es in der Kalkberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Aus Unachtsamkeit fuhr ein 80-jähriger Schöneicher auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Die darinsitzenden 6- und 1-jährigen Kinder wurden durch den Aufprall leicht verletzt und wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden an beiden Pke wurde mit 5000 Euro beziffert.