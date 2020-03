Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Dabei geben sich dreiste Betrüger als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus.

So klingelten zwei Männer am Freitagabend bei einer 84-jährigen Oranienburgerin. Sie gaben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus und wollten laut eigenen Aussagen die Wohnung der Frau desinfizieren. Die Männer trugen einen Vollschutzanzug, hatten Masken auf und eine Flasche mit vermeintlichem Desinfektionsmittel in der Hand. Da die beiden etwa 20 bis 30 Jahre alten Männer sich aber nicht ausweisen konnten, ließ die 84-Jährige sie nicht in die Wohnung. Und nachdem sie den aufdringlichen Unbekannten damit drohte, ihren Hund rauszulassen, machten sich die beiden Trickbetrüger aus dem Staub.

Da die Frau aber erst einen Tag später die Polizei informierte, konnten die Beamten keine Nahbereichsfahndung mehr durchführen. Die Polizei weist daher dringend daraufhin, in solchen Fällen stets sofort die 110 anzurufen und die Beamten umgehend zu informieren. Im hier vorliegenden Fall ermittelt nun die Kripo.