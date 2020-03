Odin Tietsche

Velten (MOZ) Ein Linienbus hat sowohl am Freitag als auch in der Nacht zu Sonntag zwei Einsätze der Feuerwehr ausgelöst. Beide Male verlor er Dieseltreibstoff.

Gleich durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde der Polizei in der Nacht zu Sonntag eine Dieselspur in der Pinnower Chaussee in Velten gemeldet. Als Verursacher dazu konnte ein Linienbus im Schienenersatzverkehr ermittelt werden. Derselbe Bus hatte bereits am Freitag einen Einsatz aufgrund einer Dieselspur ausgelöst. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Da der Bus aber offenbar ohne die erforderliche Reparatur weiterhin eingesetzt wurde, müssen sich Fahrer und Halter nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Bodenverunreinigung verantworten. Weiterhin werden ihnen die Kosten der Feuerwehreinsätze übertragen.