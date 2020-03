BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Samstagnachmittag kam es in der Gertraudenstraße im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken zum Brand eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer brach im Hausflur im Erdgeschoss aus und konnte, bevor es auf eine der zahlreichen Wohnungen übergreifen konnte, durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Laut Feuerwehr brannten diverse Gegenstände, die sich im Hausflur befanden, darunter mehrere Kinderwagen, einen Rollstuhl und Fahrräder, die durch den Brand völlig zerstört wurden. Die Polizei geht nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass das Feuer mit Absicht gelegt wurde.

Verletzt wurde beim Brand niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000-20.000 Euro. Eine Wohnung wurde aufgrund einer zu hohen Schadstoffbelastung zudem als unbewohnbar erklärt, die Mieterin erhielt unverzüglich eine Ersatzwohnung.

Der Tatort wird von der Kriminalpolizei untersucht und es folgen Zeugenvernehmungen der Anwohner. Eine Strafanzeige wegen schwerer Brandstiftung wurde gefertigt.