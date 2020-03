Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Beim Versuch, in der Prager Straße einzuparken, beschädigte eine 57-Jährige am Samstagabend gegen 18 Uhr mehrere Pkw. Bei der Polizei gingen gleich mehrere Anrufe ein, dass eine Person beim Einparken mit dem Skoda gegen ein stehendes Fahrzeug gestoßen sei.

Anschließend habe die Person erneut versucht, mit dem Auto in eine andere Parklücke einzuparken. Beim Rückwärtsfahren stieß sie jedoch auch dort gegen einen Pkw. Beim dritten Versuch gelang es der Frau schließlich einzuparken und sie entfernte sich vom Unfallort.

Die Polizeibeamten konnten die 57-jährige Beschuldigte schließlich an ihrer Wohnanschrift antreffen, ein dort durchgeführter Atem-Alkohol-Test ergab 1,86 Promille. Es folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine Strafanzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol wurde gefertigt.