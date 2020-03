MOZ

Frankfurt (MOZ) Feuerwehr und Polizei mussten am Freitagmittag wegen eines Brandes in einen Garagenkomplex im Mittelweg ausrücken.

Dort stand eine Garage in Flammen. Durch das Feuer wurden ein Kleinkraftrad und Werkzeuge im Wert von geschätzten 2000 Euro zerstört. Als Brandursache kommt sehr wahrscheinlich ein Feuerwerkskörper in Frage, der an der Garage angebracht worden war. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.