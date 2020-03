MOZ

Strausberg (MOZ) Am Samstag erschien eine 46-jährige Strausbergerin bei der Polizei, weil ein vermeintlicher Arbeitgeber ihre Kontodaten missbrauchte.

Auf der Suche nach einer geringfügigen Beschäftigung war die Frau im Internet auf den Mann gestoßen, der ihr nach entsprechendem Schriftverkehr auch einen Arbeitsvertrag zukommen ließ. Im weiteren Verlauf teilte sie ihre Kontoverbindung mit und erhielt in der Folge eine Reihe an Geldzahlungen, welche sie in Bitcoins umtauschen und weiter transferieren sollte. Nachdem ihre Bank sie über entsprechende Rückforderungen unterrichtete, wurde die 46-Jährige misstrauisch und versuchte erneuten Kontakt zu ihrem "Arbeitgeber" herzustellen, welcher nun unerreichbar war.