Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Die Zahl der COVID-19-Infektionen in Oberhavel ist am Sonntag nicht weiter angestiegen. Dies bestätigte die stellvertretende Pressesprecherin des Landkreises, Ivonne Pelz, am Nachmittag.

"Es gibt heute keine veränderten Zahlen bezüglich der COVID-19-Infektionen in unserem Landkreis", so Pelz. Damit bleibt es vorerst bei 39 positiv getesteten Fällen, davon werden zwei Personen stationär behandelt. Im Vergleich zu Sonnabend blieb der Stand somit unverändert.

Daraus sei jedoch nicht abzuleiten, dass die Infektionen tatsächlich weniger werden, so Pelz. "Wir stehen in engem Austausch mit unserem Gesundheitsamt, die Zahlen sind also aktuell von Sonntagnachmittag. Gleichwohl ist es aber so, dass in den Laboren aufgrund des Wochenendes natürlich die personellen Kapazitäten nicht so hoch sind wie unter der Woche. Es können also auch nicht so viele Tests ausgewertet werden wie an einem Werktag." Bezüglich der Zahlen will die stellvertretende Pressesprecherin des Landkreis daher auch noch nicht von einer "entspannteren Situation" sprechen. "Dazu müssen wir erst abwarten, wie sich die Zahlen in der kommenden Woche entwickeln."