Frankfurt (MOZ) Am Sonntagmorgen wurden der Polizei Sachbeschädigungen an mehreren Autos gemeldet.

In der Nacht hatten Unbekannte mehrere Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen, die am Carthausplatz und in der Gubener Straße geparkt waren. Aus einigen Autos stahlen die die Täter zudem Wertsachen. Da die Polizei den Halter eines Wagens nicht erreichen konnte, wurde der Wagen vorläufig abgeschleppt. Insgesamt hinterlassen die Randalierer einen Schaden von rund 2000 Euro.