Pressestelle

Mittelmark (MOZ) Der Rettungsdienst des Landkreises Potsdam-Mittelmark arbeitet ohne Einschränkungen.

Der Landkreis erwartet am morgigen Montag die Lieferung von weiteren Schutzausrüstungen vom Bund. Außerdem wurden die Abstreichstellen mit Material beliefert. Bundesweit gibt es Anstrengungen mehr Material zu ordern beziehungsweise an die Länder zu liefern. Der Landkreis erwartet eine weitere Verschärfung der Eindämmungsverordnung. Außerdem plant der Bund ein riesiges Paket an Gesetzesänderungen und Verordnungen für diese Ausnahmesituation unter anderem auch zu solchen, die die Landkreise umzusetzen haben- Jugendhilfe, Hartz 4 und weiteres.