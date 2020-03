Thomas Gutke, René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Staatlich verordnet müssen auch Frankfurter Firmen und Ladeninhaber aufgrund des Coronavirus ihre Geschäfte schließen. "Im Geschäft geht es immer mal wieder auf und ab, man hat aber immer die Chance zu reagieren", sagt Bärbel Schwenzer – Inhaberin von Foto Schwenzer. Jetzt könne man nur zugucken.

Für ihre drei Mitarbeiter hat sie Kurzarbeit beantragt. Sie sei auch von der städtischen Wirtschaftsförderung kontaktiert worden. Zusätzlich Kredite oder Stundungsangebote wolle sie nach Möglichkeit nicht annehmen, weil man das später zurückzahlen muss. Seit 1963 gibt es das Geschäft in der Karl-Marx- Straße. Vor 30 Jahren hat sie es übernommen. Noch nie sei ein regulärer Verkaufstag geschlossen gewesen.

Zwei Geschäfte nebenan, bei Hörakustik Treffke war am Freitag noch geöffnet. Eigentlich dürfte der Laden offenbleiben, da es sich um eine Handwerksleistung handelt. "Allerdings bedienen wir genau die Risikogruppe des Coronavirus", sagt Inhaber Guido Treffke. "Um ältere Menschen nicht in Gefahr zu bringen, wird der Laden ab Montag auch geschlossen", stellt er klar. Wie bei den Optikern in der Magistrale wird es aber auch im Hörakustikgeschäft einen Notdienst geben. Kunden sollten vorher allerdings anrufen. Für die Mitarbeiter hat er ebenfalls Kurzarbeit beantragt.

Blumenverkäuferin Katrin Federlein lobt den Kontakt mit der Stadt. So wurde sie von OB Renè Wilke angerufen, als auch die Schließung der Blumenläden anstand. Wie bei anderen Solo-Selbstständigen sind auch ihr nun die Einnahmen für den Lebensunterhalt ab Montag weggebrochen. Sie hofft schnell auf finanzielle Hilfe, damit sie die Durststrecke durchhält. "Der Zuspruch am Wochenende war noch einmal großartig", sagt sie. Der Lieferservice bleibe erhalten; beispielsweise für Blumengestecke bei Beerdigungen.

Täglich 200 Anrufe

"Seit vergangenem Montag laufen die Telefone heiß", sagt Jochem Freyer, Vorsitzender Geschäftsführer der Arbeitsagentur. Die Zahl der Anfragen zur Kurzarbeit sei "förmlich explodiert". Täglich habe es mehr als 200 Anrufe dazu gegeben. 20 Mitarbeiter seien nun zusätzlich dafür abgestellt, Arbeitgeber im Agenturbezirk zu informieren. Auch die Zahl der Unternehmen, die inzwischen Kurzarbeit angezeigt haben, bewege sich bereits im hohen zweistelligen Bereich. "In den nächsten Tagen rechnen wir mit einem massiven Anstieg", sagt Freyer.

Von Arbeitsausfall betroffen seien fast alle Branchen, berichtet auch Clarissa Matos Bernal, Sprecherin der Arbeitsagentur. "Bei uns melden sich Hotels und Gaststätten, Catering-Firmen, Touristik- und Kulturbetriebe, Messebauer und private Bildungsanbieter, Fachgeschäfte, aber auch Friseure, Kosmetiker und Physiotherapeuten, da ihnen die Kunden wegbleiben", erklärt sie. In der Krise sei Kurzarbeit eine Brücke. "Wir setzen alles daran, möglichst viele vor Arbeitslosigkeit zu bewahren".

Freyer appelliert an die Unternehmen in der Region – von denen es allein in Frankfurt 1700 gibt, die mindestens einen Angestellten haben – nicht in Panik zu verfallen. "Ich rate dringend davon ab, zu entlassen. Kommen Sie stattdessen auf uns zu, sprechen Sie mit uns! Kurzarbeit ist die Chance, das Schlimmste zu verhindern", sagt er. Zumal bei Entlassungen auch gesetzliche Kündigungsfristen einzuhalten seien – und die Arbeit nach der Corona-Krise mit eingespielten Fachkräften weitergehen muss.

Ausreichend Mittel vorhanden

Am Geld werden Anträge auf Kurzarbeit nicht scheitern. "In den letzten Jahren konnten wir wegen der guten Arbeitsmarktsituation und der hohen Beschäftigungszahlen ein beträchtliches Polster an Rücklagen bilden", berichtet Freyer. "Es sind ausreichend Mittel vorhanden."

Zugleich gibt es auch Branchen, die gerade jetzt dringend Arbeitskräfte suchen. Dazu gehören der Lebensmittel-Großhandel, der Logistik-Bereich und der Gesundheitssektor.

Auch die Stadt will den Frankfurter Unternehmen helfen. Seit Anfang der Woche tagt unter Leitung des Wirtschaftsbeigeordneten Claus Junghanns regelmäßig eine eigene Arbeitsgruppe mit Vertretern der Jobcenters, der Arbeitsagentur, der Kammern und der Wirtschaftsförderung Brandenburg. Hauptziel ist es, die Unternehmen schnell und unbürokratisch bei der Beantragung von Hilfen aus Unterstützungsprogrammen von Bund und Land zu informieren. Ein Lichtblick für die lokale Wirtschaft: Am Freitag hat die Landesregierung ein Soforthilfeprogramm angekündigt, das vor allem kleinere und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler durch die Krise tragen soll (siehe Infokasten). Die Wirtschaftsförderung der Stadt ist zu erreichen unter 0335 5521501.