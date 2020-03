Ulrike Gawande

Pfalzheim (MOZ) Bei Familie Richter in Pfalzheim ist immer was los. Zwei Hunde, Frieda und Fehed, vier Katzen – Gisela, Jule, Lilly und Maiky der Rasse Britisch Kurzhaar –, Kaninchen, eine Pute und Hühner leben auf dem Hof. Hinzu kommen Mastgänse, die in einem alten, umgestalteten Wohnwagen zu Hause sind, und vier Toulouser Gänse. "Die sind so schön. Die werden wir nicht schlachten", gerät Susann Richter ins Schwärmen. "Sie legen zum ersten Mal Eier."

Die 50-Jährige, die mit ihrem Mann Andreas, einem Polizisten, seit fünf Jahren in Pfalzheim lebt, hat ein Faible für alte Geflügelarten. Gerade erst sind neun Küken der Aylesburyenten geschlüpft, die eng aneinander gekuschelt unter der Wärmelampe hocken. Ihnen werden bald ebenso viele Orpingtonenten Gesellschaft leisten. "Die sind sehr schmackhaft", so Richter und verrät damit, dass das Federvieh auch einen Nutzwert hat.

Fahrradverleih für Gäste

Auf dem langgezogenen Hof in Richtung Heide ist viel Platz. So viel Platz, dass neben den Tieren auch Raum für Hobbys und einen Nebenerwerb bleibt. Denn die Angestellte in einem Steuerbüro und ihr Mann verleihen seit August 2018 sogenannte Fat-Bikes mit Elektroantrieb. Das sind Fahrräder mit extra dicken Reifen, die besonders gut für Touren in die Heide geeignet sind. "Die rollen durch den größten Zuckersand", ist die 50-Jährige überzeugt. Sie weiß es aus eigener Erfahrung, denn auch sie selbst und die ganze Familie sind oft mit den Rädern in der Kyritz-Ruppiner Heide unterwegs – mal mit den Kindern oder Enkeln, mal zum Pilze sammeln oder einfach so.

Als sie nach Pfalzheim kamen, hätten sie die Touren mit normalen Rädern versucht. Doch das machte dem Paar keine Freude. Sie sind beide Asthmatiker. "Mit den Fat-Bikes macht es Spaß." Also machten sie Nägel mit Köpfen. Susann Richter schrieb einen Businessplan und die ersten vier Räder wurden angeschafft. "Wir haben es nicht bereut", so die Finanzfachfrau. Sie achtet auf ein gesundes Wachsen der Unternehmung. Stück für Stück wollen sie wachsen. Maximal 15 bis 20 Räder, die sie an Kunden verleihen, sollen es werden.

Hilfe durch mobile Werkstatt

"Wir müssen ja mit dem Putzen hinterherkommen." Denn nach jeder Vermietung müssen die Räder gereinigt und gewartet werden. Vieles macht Andreas Richter selber. Mittlerweile nehmen sie aber auch für die große Wartung einmal im Jahr die Hilfe einer mobilen Werkstatt aus Wittstock in Anspruch. "Die starken Rahmen der Räder passen nicht in jede Halterung", verrät der Polizist, der im Wach- und Wechseldienst tätig und somit viel unterwegs ist. Gemeinsam mit dem Wittstocker Werkstattmeister habe er sich dann das entsprechende Gestell gebastelt.

Inzwischen hat das Ehepaar für Interessierte neun Räder im Angebot: vier sogenannte Cruiser und fünf Mountainbikes. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) war begeistert von den Rädern. Als der Aussichtsturm auf dem Sielmannhügel im vergangenen Jahr eingeweiht wurde, legte der Politiker eine Runde in der Heide zurück. Er habe Woidke noch den Sattel höher stellen wollen, aber Woidke fuhr einfach los, erinnert sich Andreas Richter.

Das Paar ist mit dem Umsatz zufrieden. 2019 habe es zahlreiche Anfragen von Tourismusvereinen zu den Rädern gegeben. Aber auch die Wohnmobilreisenden, die oft auf dem Parkplatz an der Heide stehen, sowie Firmen haben Interesse an diesem ungewöhnlichen Angebot. "Auch erfahrene Radsportler waren begeistert", freut sich Richter. Neben dem Fun-Faktor gefalle den Kunden, dass sie durch den Elektroantrieb entspannt vorwärtskommen und viel von der Heide sehen. Für Familien gibt es auch einen Fahrradanhänger. Nur für die Altersgruppe bis etwa 14 Jahre gebe es kein Angebot, bedauert Susann Richter.

Keramik als Liebhaberei

Doch Langeweile kommt bei dem Paar nicht auf. Wenn der 48-Jährige mal wieder am Wochenende arbeiten muss, wird seine Frau kreativ und verzieht sich in ihre Werkstatt im ehemaligen Putenstall. Dort widmet sie sich ihrem Hobby, der Herstellung von Deko-Keramik. Vieles ist für den Garten geeignet. "Das macht Spaß und ich kann dabei total abschalten." Die Ergebnisse ihrer Arbeit sind in Haus und Hof zu bewundern und können auch erstanden werden. Trotzdem sei es nur Liebhaberei. "Es sind alles Unikate", so die 50-Jährige, die zu Ostern und Weihnachten auch kleine Hoffeste veranstaltet, bei denen die Gäste sogar aus Neuruppin, Oranienburg oder Berlin kommen. Und natürlich die Menschen aus dem Dorf: Die Frauen backen Kuchen, der eine Nachbar spielt für die Kinder den Weihnachtsmann, der andere steuert die Wildbratwurst bei. Das gemütliche Ambiente – im Winter rund um Tannenbaum und Feuerschale – hat sich herumgesprochen. Richters fühlen sich wohl in Pfalzheim mit Rädern, Küken und Keramik.