Am Ufer machte ein Passant die Entdeckung. © Foto: Stefan Csevi

Ein Passant hat am Sonntagnachmittag bei Schwedt die Leiche eines Säuglings gefunden. Noch am Abend war die Polizei vor Ort mit der Spurensicherung beschäftigt. © Foto: Stefan Csevi

Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Am Ufer der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße bei Schwedt in der Uckermark ist am Sonntagnachmittag von einem Spaziergänger die Leiche eines Babys entdeckt worden.

Der Fundort wurde von Rettungskräften abgeriegelt. Nach Angaben der Polizei liegt der Verdacht eines Tötungsdelikts vor.

Schon 2014 war ganz in der Nähe bei Friedrichsthal ein totes Baby gefunden worden. Bislang ist noch nicht bekannt, ob es sich bei dem Kind um einen Jungen oder ein Mädchen handelt.