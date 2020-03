Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Berliner Clubs haben es vorgemacht, Neuruppin hat nun nachgelegt. Ursprünglich sollte am Sonnabend im JFZ die Clubnacht stattfinden, doch wegen der Corona-Pandemie wurde sie abgesagt. Doch statt zu resig­nieren, lud DJ Dietmar Stehr zu einem Tanzabend per Streamingdienst ein. "Socialdistance" war sowohl das Motto als auch die Botschaft, erklärt Stehr. "Abstand halten und trotzdem tanzen."

Ganz so einfach, wie es sich der DJ vorgestellt hatte, war das Projekt, das von insgesamt vier Helfern realisiert wurde, dann doch nicht. So gab es beim Streamen über Instagram ein Zeitlimit von einer Stunde. Geplant war aber ein zweistündiger Auftritt. Also wurde das Ganze auch bei Facebook übertragen. Ursprünglich sollte auch der Ton direkt vom Mixer kommen, verrät Stehr, was aber nicht funktionierte. "Im ersten Teil war die Webcam direkt an den Rechner angeschlossen. Da war das Bild gut, der Ton aber nicht." In der zweiten Stunde, als das Ganze auf Facebook live gestreamt wurde, sei dann das Bild nicht so gut gewesen, verrät der DJ. "Wir haben per Handy gefilmt, das an eine Leiter geklebt war."

Durch die starken Bässe habe das Telefon und damit auch das Bild vibriert. Doch den Zuhörern hat es trotzdem gefallen, so Stehr. So gab es nicht nur direkte Kommentare während des Streams, sondern den DJ erreichten im Nachhinein einige mutmachende Kommentare. "Toll, dass es geklappt hat", freut er sich. Natürlich mache das zu Hause bleiben keinen Spaß, aber es sei vernünftig, so Stehr. "Man muss nicht aufhören zu leben, sondern kann sich mit einem guten Groove austoben und den Alltag vergessen."