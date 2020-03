Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Zahl der Covid-19-Patienten in Frankfurt (Oder) erhöhte sich am Wochenende auf fünf. Darüber informierte OB René Wilke (Linke) am Sonntag.

Es handelt sich um ein Rentner-Ehepaar, dass sich im Urlaub in Ägypten infiziert und bereits dort Symptome hatte. Beide seien am 18. März zurückgekehrt und hätten sich bei ihrem Hausarzt gemeldet. Der Test sei positiv gewesen. Bisher verlaufe der "Krankheitsverlauf milde".

Laut OB René Wilke gehört die kreisfreie Stadt Frankfurt zu den drei Kommunen im Land Brandenburg mit den bislang niedrigsten Corona-Infektionen – fünf. Wilke äußerte sich anerkennend über das Verhalten der Frankfurter an diesem Wochenende. "Etwa 90 Prozent der Frankfurterinnen und Frankfurter haben sich vernünftig verhalten und untereinander Abstand gehalten", betonte er. Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizisten hätten allerdings auch einige Jungendgruppen darauf hinweisen müssen, dass sie sich nicht im Sinne Aller verhalten. Der Oberbürgermeister hatte sich am Sonnabend in der Märkischen Oderzeitung mit einem eindringlichen Appell an alle Frankfurter gewandt, genügend Abstand zu halten.

Wie Wilke informierte, ist der Sozial-Beigeordnete Jens-Marcel Ullrich (SPD) am Donnerstag aus dem Urlaub von Gran Canaria, wo wegen des Coronavirus seit Sonntag ein Ausnahmezustand verhängt wurde, zurückgekehrt. Ullrich befinde sich seit seiner Rückkehr in häuslicher Isolation.