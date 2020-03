Roland Becker

Velten (MOZ) Der für Dienstag, 24. März, geplante Blutspendetermin in Velten findet statt, wird aber örtlich verlegt. Statt im Seniorenzentrum Elisabeth wird die Aktion des DRK ins Kommunikationszentrum, Viktoriastraße 10, verlegt. Spender können sich dort zwischen 15 und 18.30 Uhr einfinden. Das DRK appelliert mit großer Dringlichkeit an alle gesunden Menschen ab 18 Jahren, die regulären Blutspendetermine wahrzunehmen. Zwar sei die Versorgung mit Blutpräparaten derzeit auf niedrigstem Niveau gesichert. Das könne sich aber aufgrund der Infektionsdynamik durch das Coronavirus und die Einschränkungen im öffentlichen Leben schnell ändern.

Um das Kommunikationszentrum nutzen zu können, hat Veltens Stadtverwaltung dem DRK Blutspendedienst Nord-Ost eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Das wurde von beiden Seiten am Freitagvormittag bestätigt. DRK-Sprecherin Andrea Thiem versicherte auf Anfrage dieser Zeitung: "Wir treffen alle nötigen Vorkehrungen." So werde am Eingang die Temperatur eines jeden Spendenwilligen gemessen. Schon in dieser Eingangzone müsse auf Abstand geachtet werden. "Wir fragen dort jeden, ob er sich gesund fühlt, ob er in einem Risikogebiet war oder Kontakt mit Infizierten hatte." Nur wer das alles verneinen kann, wird spenden dürfen.

"Wir haben ganz hohe Sicherheitsstandards, aber wir testen die Spender nicht auf das Coronavirus", sagte Thiem. Wer dieser Tage eine Bluttransfusion erhält, müsse keine Angst haben, sich anstecken zu können. "Durch eine Blutspende kann das Coronavirus nicht übertragen werden", versicherte sie.