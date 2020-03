Martin Risken

Bergsdorf (MOZ) Hannelore Mühlenhaupt ist zurück in Bergsdorf, weil ihr neues Museum in Berlin-Kreuzberg aufgrund der Corona-Krise schließen musste. Die Witwe des Malers Kurt Mühlenhaupt hatte das riesige Anwesen im Zehdenicker Ortsteil Bergsdorf im vergangenen Jahr an den chinesischen Kunstmäzen Zhicheng Chu verkauft. Aufgrund der Corona-Pandemie hänge er zurzeit in Peking fest und könne sich nicht um den im Aufbau begriffenen Künstlerhof in Bergsdorf kümmern. Sie habe zwar weiterhin Kontakt zu ihm, aber wie und wann es weitergehen wird in Bergsdorf, wisse sie nicht, so Hannelore Mühlenhaupt. "Ihn hat die Krise ganz schön hat getroffen." Neben Bergsdorf unterhält Chu in und bei Peking zwei Künstlerkolonien. Bergsdorf sollte sein Standbein in Europa werden.

Ein Stück Garten behalten

Behalten hat Hannelore Mühlenhaupt den ehemaligen Schafstall sowie ein Stück Garten und ein bisschen Terrasse von dem Vierseithof. Und das aus praktischen Erwägungen: Auf dem Dachboden befindet sich das Depot mit all den Werken Kurt Mühlenhaupts. "Ich stand vor der Wahl, billig zu verkaufen oder in Berlin einen Lagerraum teuer anzumieten", begründete sie, warum sie mehr als nur einen Koffer voller Erinnerungen in Bergsdorf behalten hat. Zwar gab es Überlegungen, das Erdgeschoss des Schafstalls an den Chinesen für kleinere Veranstaltungen zu vermieten, aber daraus wurde nichts. Was sich jetzt als großer Vorteil he­rausstellt.

Neben der Staffelei ihres 2006 verstorbenen Mannes hat Hannelore Mühlenhaupt ihr provisorisches Quartier aufgeschlagen: ein Bett, ein großer Kühlschrank und ein riesiger Flachbildfernseher. "Ohne Fernseher und ein gutes Buch geht es nicht", sagt sie. Einen der Tische mit Blick auf den Garten teilt sie sich mit der künstlerischen Leiterin des Mühlenhaupt-Museums, Christiana Schulz. Die Mutter eines kleinen Mädchens ist vorübergehend bei ihrem Vater in Zehdenick untergekommen. Ihr Mann sei in Berlin geblieben, er arbeite im Bundesarbeitsministerium und werde dort gebraucht, sagte Christina Schulz.

Dass die beiden Frauen zurückgekehrt sind nach Bergsdorf, hat sich in Windeseile herumgesprochen. Kaum war das provisorische Lager aufgeschlagen, standen auch schon die ersten Besucher auf der Matte. Zum Beispiel Peter Adam, der zwei Kisten mit Lebensmitteln aus seinem Grüneberger Großhandel vorbeibrachte. Oder Patrick Schulze vom gleichnamigen Gartenbaubetrieb aus Bergsdorf, der seinen Laden zwar weiterhin offenhalten darf. Aber seine Party zum 30-jährigen Bestehen des Gartenbaubetriebes am 1. Mai stehe nun auf der Kippe. Er hieß Hannelore Mühlenhaupt mit einer Stiege Primeln willkommen. Und auch Eckhard "Ecki" Schulz war zur Stelle und brachte frische Wurst vorbei. "Auf dem Land muss man nicht verhungern", sind sie glücklich über den warmherzigen Empfang in der alten Heimat.

Viel gesehen hat man von den Chinesen bislang allerdings nicht in Bergsdorf. Im Herbst vergangenen Jahres zog ein junger chinesischer Künstler ein. Er begann damit, sein Atelier herzurichten. Doch dann verschwand er wieder und wurde nicht wieder gesehen. Was aus ihm geworden ist, wissen die beiden Frauen nicht. Auch ein Internetkünstler aus Hongkong sei kurze Zeit auf dem Bergsdorfer Hof untergekommen. Auch er ist wieder weg. Das Mühlenhaupt-Museum am alten Standort wieder neu zu beleben, daran verschwenden sie aber keinen Gedanken. Nicht einmal das Kinderfest des Löwenberger Landes soll dort dieses Jahr stattfinden, es wäre das elfte gewesen.

Die Entscheidung, kurzfristig die Stadtflucht anzutreten, fiel den beiden Frauen nicht schwer. Zu sorglos erschien ihnen in den vergangenen Tagen der Umgang mit dem Coronavirus. Die Gefahr, angesteckt zu werden, sei ihnen in Berlin einfach zu groß. Auch die Hamsterei in den Geschäften sei erschreckend. "Und wir waren wohl auch ein wenig zu naiv für Berlin", räumte Christina Schulz ein. Als sie ihr Auto vor dem Museum in Kreuzberg parkte, um etwas zu entladen, wurde ihr aus dem unverschlossenen Fahrzeug ein Laptop gestohlen. In Bergsdorf, wo jeder auf das Eigentum des anderen aufpasse, sei so etwas undenkbar. Wenn da unter der Woche ein unbekanntes Auto mit offener Heckklappe vor dem Museum parke, schrillen schon die Alarmglocken. Die Frauen fühlen sich auch deshalb in Bergsdorf "gut behütet".

Der Zehdenicker Ortsteil aber wird in den nächsten Wochen ihr Arbeitsort sein. Internet und Telefon gibt es und damit alle Voraussetzungen, um für die Zeit nach der Corona-Krise zu planen, wenn man von planen zurzeit überhaupt sprechen könne. Aber ihren unerschütterlichen Optimismus haben sie behalten. Krise hin oder her.